Rimini for Iran registra i primi successi: 30 gli studenti già a lavoro

L’iniziativa che favorisce l’incontro tra studenti iraniani e aziende del territorio genera le prime opportunità di lavoro

Ad un mese dal lancio, “Rimini for Iran” registra già i primi risultati concreti: sono infatti oltre 30 gli studenti per i quali sono già arrivate richieste di occupazione da parte delle aziende del territorio, e molti di loro hanno già iniziato a lavorare in strutture ricettive e attività della Riviera, mentre altri inizieranno a fine maggio, quando la stagione prenderà il via in maniera continuativa.

Nel frattempo sono pervenute nuove richieste di avvio al lavoro, non solo da Rimini ma anche da Bologna e Forlì, facendo superare la quota di 100 candidati.

Un riscontro rapido e significativo, che conferma la validità di un progetto nato per favorire l’incontro tra le esigenze delle imprese turistiche locali e quelle di tanti studenti iraniani presenti a Rimini, alla ricerca di opportunità lavorative per sostenere il proprio percorso universitario e costruire il proprio futuro. Il progetto era stato presentato proprio come un’iniziativa di integrazione, solidarietà e inserimento lavorativo, promossa da Riviera Sicura insieme a Conflavoro PMI Rimini e Misano, con il coinvolgimento diretto del sistema imprenditoriale locale.

A emergere con forza in queste prime settimane è soprattutto l’entusiasmo degli albergatori, che hanno accolto con grande interesse l’iniziativa, riconoscendone sia il valore umano e sociale sia la concreta utilità per affrontare la stagione estiva con nuove risorse motivate e qualificate.

“I primi numeri ci dicono che il progetto ha colto un bisogno reale e ha saputo trasformarlo in opportunità concrete – dichiara Corrado Della Vista, presidente di Conflavoro PMI Rimini –. Siamo molto soddisfatti perché già molti studenti sono stati richiesti dalle aziende e alcuni hanno già iniziato a lavorare. Ma ciò che colpisce ancora di più è la risposta degli operatori turistici, in particolare degli albergatori, che stanno dimostrando entusiasmo, sensibilità e spirito di collaborazione. Questo progetto sta creando un ponte vero tra persone, imprese e territorio”.

Sulla stessa linea anche Giosuè Salomone, presidente di Riviera Sicura, intervenuto dal palco della manifestazione organizzata dagli iraniani di Rimini domenica 19 aprile: “Siamo innanzitutto vicini al popolo iraniano in questo momento e in particolare si giovani studenti che rappresentano il futuro dell’Iran. E l’interesse che stiamo registrando da parte delle aziende conferma che “Rimini for Iran” è un’iniziativa utile, concreta e tempestiva. Gli imprenditori del turismo hanno capito il valore di questo percorso e stanno rispondendo con convinzione. Per molti studenti si tratta di una possibilità importante per proseguire gli studi e integrarsi sempre di più nel territorio; per le aziende, invece, è l’occasione di incontrare persone motivate e pronte a dare un contributo reale alla stagione”.

Il progetto resterà attivo per tutta l’estate, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente il numero dei colloqui e degli inserimenti. Le aziende interessate potranno continuare a richiedere potenziali candidati direttamente attraverso il sito riminiforiran.it, dove le richieste delle imprese verranno incrociate con i profili disponibili, così da favorire un contatto rapido ed efficace tra domanda e offerta.

“Rimini for Iran” si conferma così come un’iniziativa capace di unire solidarietà, lavoro e integrazione, generando risultati concreti già nelle prime settimane di attività e rafforzando il legame tra il mondo delle imprese e la comunità iraniana presente sul territorio.