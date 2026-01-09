Rimini, Forlì e Parma: decolla il piano per il turismo internazionale. Frisoni: "Obiettivo 20 milioni"

La Regione mette le ali: piano strategico per 20 milioni di passeggeri entro i prossimi anni

La Regione Emilia-Romagna punta a raggiungere quota 20 milioni di passeggeri complessivi rafforzando il sistema aeroportuale regionale. Lo ha dichiarato l’assessora al Turismo Roberta Frisoni, spiegando che l’abolizione della Council Tax per gli scali minori favorirà l’arrivo di nuovi voli a Rimini, Forlì e Parma.

La misura, frutto di un accordo con il Governo, ha già ricevuto il via libera di Ryanair, pronta ad aumentare le rotte sui tre aeroporti. «Ci aspettiamo una forte crescita dal mercato internazionale», ha sottolineato Frisoni, a margine della presentazione della nuova campagna tv della Riviera Romagnola nei Paesi di lingua tedesca.

Sull’esclusione di Bologna dall’abolizione della tassa, l’assessora ha precisato che il Marconi «non ha problemi di attrattività» e continuerà a crescere, dopo aver superato gli 11 milioni di passeggeri nel 2025. «La strategia regionale – ha concluso – è valorizzare tutti e quattro gli scali per uno sviluppo equilibrato del territorio».