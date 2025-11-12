Rimini: fuga di gas, otto famiglie evacuate dalla palazzina

L'intervento dei Vigili del Fuoco nella notte

Momenti di concitazione, nella notte tra martedì e mercoledì (11-12 novembre), in una palazzina a tre piani di via Dario Campana, che ospita 12 appartamenti. I residenti, intorno alle 3 della notte, hanno allertato i Vigili del Fuoco, a causa del forte odore di gas che ha messo tutti in allarme. Una volta sul posto, i pompieri hanno verificato la presenza di una buona concentrazione di gas metano sia in alcuni appartamenti, che nel piazzale antistante la palazzina, dove sono in corso dei lavori. A quel punto, rilevata la perdita, è stata chiusa la condotta principale ed è stata interrotta l'erogazione di corrente elettrica. Passo successivo l'evacuazione di 8 famiglie. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici di Adrigas. Dai primi riscontri la perdita di gas sarebbe dovuta probabilmente a un tubo danneggiato nel piazzale antistante la palazzina. In queste ore sono in corso le verifiche complete sulle cause della perdita di gas.