Rimini, fugge dalla polizia e getta la droga in un giardino: arrestato

Il controllo nei pressi del parcheggio Metromare. Sequestrati 25 grammi di droga suddivisi in 24 involucri e 340 euro in contanti.

È fuggito alla vista della polizia, cercando di disfarsi della droga durante l’inseguimento, ma è stato raggiunto e arrestato. Un tunisino di 33 anni è finito in manette a Rimini con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento è scattato nel pomeriggio di giovedì, nell’ambito dei controlli della Squadra Mobile nelle aree segnalate per la possibile presenza di spacciatori. Gli investigatori stavano effettuando verifiche nei pressi dei parcheggi della Metromare in via Firenze, quando hanno notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto.

Alla vista degli agenti, che si erano qualificati mostrando il tesserino di riconoscimento, il trentatreenne si è dato alla fuga a piedi. Durante l’inseguimento, i poliziotti lo hanno visto lanciare un involucro nel giardino di un condominio. L’uomo è stato bloccato dopo alcune centinaia di metri, mentre tentava di scavalcare la recinzione di un’officina.

Recuperato l’involucro, gli agenti hanno trovato 24 confezioni di eroina, per un peso complessivo di circa 25 grammi. La perquisizione personale ha inoltre permesso di sequestrare 340 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Al termine degli accertamenti, il trentatreenne è stato arrestato in flagranza e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti, anche legati allo spaccio, era stato denunciato dalla Squadra Mobile lo scorso 7 agosto per rissa aggravata, in seguito a una lite avvenuta durante la notte in un locale nei pressi di piazzale Kennedy.

"L’operazione" si legge nella nota "si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e repressione dei fenomeni di criminalità diffusa predisposto dalla Polizia di Stato, che attribuisce particolare importanza alle segnalazioni dei cittadini, prezioso contributo per individuare le aree che necessitano di una maggiore attenzione operativa. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, interessando l’intera area del lungomare e i luoghi della movida, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, prevenire situazioni di degrado e garantire condizioni di maggiore sicurezza per residenti, turisti ed esercenti. La Polizia di Stato rinnova pertanto l’invito alla cittadinanza a segnalare situazioni sospette, collaborando con le Forze dell’ordine per contribuire alla sicurezza del territorio."