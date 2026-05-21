Rimini, fumo solo in aree apposite: ecco come la spiaggia si sta adeguando alla nuova norma

"L’estensione del divieto di fumo sulle spiagge è una novità che incide sulle abitudini dei bagnanti e che richiede buon senso e spirito di collaborazione".

La norma, contenuta nell'ordinanza balneare, ha fatto discutere: sulla spiaggia di Rimini, dalla prossima estate, sarà in vigore il divieto di fumo, non solo sulla battigia, salvo in aree appositamente predisposte. Per l'amministrazione comunale è "la novità più significativa" dell'ordinanza, evidenziando che la maggior parte degli operatori si sia già attrezzata, allestendo le aree fumatori e installando i cartelli di divieto, per informare del provvedimento. "Una misura per una spiaggia sempre più smoke-free che rafforza la direzione intrapresa già nel 2019, quando Rimini fu tra le prime in Italia a introdurre il divieto di fumo alla battigia, e che persegue l’obiettivo di trovare un equilibrio tra le diverse esigenze di tutti i bagnanti, tutelando la salute e il benessere delle persone e il decoro ambientale delle spiagge", evidenzia l'amministrazione comunale, che aggiunge: “L’estensione del divieto di fumo sulle spiagge è una novità che incide sulle abitudini dei bagnanti e che richiede buon senso e spirito di collaborazione. In questo senso è significativo vedere come i nostri operatori si siano subito attivati per recepire le nuove indicazioni e per garantire a tutti i frequentatori delle spiagge riminesi di vivere un’esperienza di svago, relax e benessere a 360 gradi, nel pieno rispetto di tutti”.