Rimini, furgone del pasticciere finisce contro un palo della luce durante le consegne ai bar

L'incidente avvenuto intorno alle 6 della mattina

Incidente stradale questa mattina (sabato 14 febbraio) per un 60enne pasticciere riminese, che durante le consegne ai bar, si è schiantato contro un palo della luce. I fatti sono avvenuti intorno alle 6 a Rimini: l'uomo guidava il suo furgone, all'altezza della rotonda di via flaminia Conca, all'incrocio con via Fantoni, quando ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un palo della luce. Impatto violento, con il mezzo fortemente danneggiato nella sua parte anteriore. L'incidente è al vaglio della Polizia Locale. Non sono stati coinvolti altri mezzi, mentre il pasticciere è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena.