Rimini, furto all'Ex Beer Cafè: ladro si ferisce cadendo dal frigo e lascia tracce di sangue

Notte di follia all'Ex Beer Cafè

Furto nella notte tra domenica e lunedì all'Ex Beer Cafè sul lungomare di Rimini, all'altezza del bagno 18. Intorno alle 3 un uomo si è introdotto nel locale passando da una piccola finestra, come documentato dalle telecamere di videosorveglianza.Una volta all'interno, mentre cercava oggetti da rubare dietro il bancone, il ladro è salito su un frigorifero ma, probabilmente a causa dello stato di alterazione dovuto all'alcol, ha perso l'equilibrio cadendo a terra. Ferito, avrebbe lasciato tracce di sangue sul pavimento, ma ha continuato a rovistare nel locale prima di fuggire.All'arrivo del titolare e dei carabinieri, allertati dall'allarme, il malvivente era già scappato con alcuni euro del fondo cassa, un iPhone e un tablet utilizzato per le ordinazioni. I danni provocati al locale risultano superiori al valore della refurtiva. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che analizzeranno le immagini della videosorveglianza e le tracce di sangue per identificare il responsabile.