Rimini, giovane animatore denuncia su TikTok: “650 euro e alloggio ammuffito, me ne vado”

Denuncia social contro paga bassa e alloggio fatiscente, la polemica corre su TikTok con oltre 3.500 condivisioni

Sta diventando 'virale', con oltre 1,4 milioni di visualizzazioni, quasi 6.000 commenti e oltre 3.500 condivisioni il video girato alla stazione di Rimini e postato pochi giorni fa su Tik Tok e ripreso da Ansa, da un giovane neolaureato in cui racconta, di volere scappare da un lavoro estivo come animatore in un albergo pagato" 650 euro al mense" e con una sistemazione in un "alloggio ammuffito. Ma vi pare normale?", chiede il giovane sul social network.

"Ciao - attacca nel video - sono a Rimini, dovevo fare l'animatore, ma me ne sto scappando via perché non ho alcuna intenzione di vivere in un alloggio da schifo, essere pagato una miseria. Adesso - aggiunge il ragazzo - vi allego le foto" che scorrono in sovraimpressione, "e ditemi voi se questo vi sembra normale. Per 650 euro al mese, vivere in una situazione del genere, sottopagato, sfruttato e prendermi le peggio malattie".

Dalla struttura, aggiunge, "mi hanno detto che io sono troppo sensibile, che non ho spirito d'adattamento, ma sfido chiunque a vivere un mese, io avrei fatto un mese ma dentro ci stanno pure i ragazzi di 16 anni che ci fanno due o tre mesi e me ne sto scappando, me ne sto tornando a casa. Sono in stazione" Quindi, argomenta il giovane, "è una follia: dicono che in Italia non c'è lavoro. Ti credo, i lavori che ci stanno fanno c...are. Qualcuno dovrebbe prendere subito l'iniziativa e fare qualcosa: altro che fuga dei cervelli, qua è proprio da scappare", conclude