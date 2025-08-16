Rimini, giovane trovato senza vita in spiaggia

Il 21enne egiziano sarebbe annegato, indagini in corso sulle cause

Il corpo di un ragazzo di 21 anni, di origine egiziana, è stato rinvenuto poco dopo le 22 sulla spiaggia di Rimini, nei pressi del bagno 8, vicino al Grand Hotel. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

Il giovane, arrivato in Riviera da Bologna insieme a un amico, si era tuffato in mare da solo. Privo di documenti, è stato identificato proprio grazie al compagno di viaggio. La prima ispezione cadaverica non ha evidenziato segni di violenza: l’ipotesi principale è l’annegamento, ma restano da chiarire le circostanze. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Capitaneria di Porto.