Rimini, giovani e cultura: nuovi spazi per creatività, musica e talenti

Festival delle Giovani Generazioni, il 9 ottobre confronto su cultura e creatività giovanile: associazioni, artisti e collettivi si incontrano in piazza Malatesta

Quali spazi hanno oggi i giovani per fare cultura a Rimini? Dove possono sperimentare, esprimersi e far emergere il proprio talento? Cosa manca e cosa potrebbe nascere se la città offrisse nuove occasioni di incontro e produzione culturale?

Sono alcune delle domande al centro di “Tutto quello che può succedere – Giovani, cultura e spazi per conoscere e immaginare Rimini”, l'appuntamento organizzato da CoRNer – Informagiovani del Distretto di Rimini nell'ambito del Festival delle Giovani Generazioni, in programma dall'8 al 10 ottobre in piazza Malatesta.

L'incontro si terrà venerdì 9 ottobre alle ore 18 e sarà condotto da Enrico Battarra del Collettivo Il Nido.

L'obiettivo è creare uno spazio di confronto tra giovani, associazioni, collettivi e realtà che operano nel mondo della cultura e della creatività, insieme ad adulti, imprese e istituzioni, per mettere in comune esperienze e punti di vista e provare a immaginare nuove possibilità per la città.

Sul palco porteranno le proprie esperienze Elisa Giagnolini di Astoria Rimini, il cantante Christian Grimaldi (Kriks), Luca Guerra ed Elena Luongo di Eyos Orchestra, Attila Manfredi di Rimini Creative Field, Mattia Metuli Creative and Marketing Director di Alcatraz Comix, Linda Terrafino del progetto “Curatori per un giorno” della Marecchia Sailing Cup, Chiara Tonti di Rococoa e Pietro Weber del Rumble Music Festival.

Esperienze diverse, linguaggi diversi e generazioni diverse, ma una domanda comune: come può una città creare le condizioni perché le idee e la creatività dei giovani possano trovare spazio, occasioni e pubblico?

Il confronto toccherà quindi diversi ambiti – dalla musica al teatro, dalle arti visive al fumetto, dagli eventi alle nuove forme di progettazione culturale – partendo da ciò che già esiste sul territorio per interrogarsi su ciò che ancora potrebbe nascere.

«Non vogliamo parlare dei giovani, ma parlare con loro e con chi ogni giorno costruisce occasioni culturali per le nuove generazioni – sottolinea lo staff di CoRNer. – Il titolo dell'incontro nasce proprio da questa idea: a Rimini c'è già moltissimo, ma vogliamo chiederci insieme che cosa può ancora succedere. Quali spazi possiamo immaginare? Quali connessioni possiamo creare? Quali idee possono diventare progetti?».





Al termine del talk, aperitivo e networking offriranno un momento informale per conoscersi, scambiare idee e favorire nuove connessioni tra le realtà presenti.

L'appuntamento si inserisce nel programma del Festival delle Giovani Generazioni, la prima edizione di un progetto triennale dedicato alla Gen Z, che dall'8 al 10 ottobre trasforma piazza Malatesta nel Villaggio dei Giovani, con talk, musica dal vivo, laboratori, workshop, desk informativi e attività dedicate a creatività, orientamento, formazione, lavoro e partecipazione. Festival Giovani Generazioni

Il programma ufficiale del Festival prevede Tutto quello che può succedere alle 18 di venerdì 9 ottobre, seguito alle 19.30 dal live acustico e talk con Federica Abbate e Antonia.

Ingresso libero