Rimini, gli rubano lo scooter in stazione e lo ritrova carbonizzato: il piromane ladro arrestato

Il fatto ha causato preoccupazione, in quanto l'incendio è stato appiccato nei pressi di siepi, in zona trafficata

Ieri pomeriggio (giovedì 29 gennaio) la Polizia ha arrestato un cittadino polacco per l'ipotesi di reato di furto aggravato e danneggiamento. Tutto è partito da una segnalazione da condomini di una via di Rimini, preoccupati perché avevano visto un uomo intento a dare fuoco a uno scooter. Sono stati dunque attivati Vigili del Fuoco e Polizia: gli agenti hanno sorpreso il piromane ancora davanti allo scooter, con il mezzo avvolto dalle fiamme. In tasca aveva l'accendino usato verosimilmente per appiccare l'incendio. Lo scooter è risultato invece rubato nei pressi della stazione ferroviaria e il proprietario, rintracciato, ha presentato denuncia per il furto. Il piromane, con il suo gesto, ha messo a rischio anche l'incolumità dei passanti, senza contare che il fuoco si sarebbe potuto propagare pericolosamente, essendo presenti anche delle siepi.