Rimini, gruppi di parola per affrontare la separazione: percorsi per genitori e figli

Al via a novembre due iniziative gratuite del Centro per le Famiglie

Anche quest'anno i Centri per le Famiglie di Rimini e dell’Unione dei Comuni della Valmarecchia organizzano in sinergia dei percorsi per parlare di separazione.

Si tratta di due iniziative specifiche, in partenza a novembre 2026, che utilizzano la pratica del “gruppo di parola” come strumento e risorsa per affrontare i temi legati alla separazione e le emozioni che vi si accompagnano. Il primo gruppo è dedicato a genitori separati o divorziati, mentre il secondo si rivolge a figli e figlie di genitori separati in età compresa fra 7 e 10 anni.

Il gruppo Sempre mamma e sempre papà è dedicato a genitori separati.

Quando la separazione diventa una realtà, il genitore è chiamato a ridefinire il proprio progetto di vita e ad affrontare una fase di cambiamento, spesso accompagnata da emozioni intense e contrastanti che possono rendere faticosa la quotidianità.

Il gruppo di parola nasce con l’obiettivo di offrire sostegno agli adulti che stanno vivendo questa esperienza, creando uno spazio di ascolto e confronto sul proprio ruolo genitoriale, come madri e padri, nel contesto della separazione. Attraverso la condivisione delle difficoltà, delle preoccupazioni e delle esperienze personali, i partecipanti possono riconoscersi nelle storie degli altri, sentirsi meno soli e trovare nel gruppo una risorsa di sostegno reciproco.

Il percorso si svolgerà lunedì 9, 16, 30 novembre e 14 dicembre 2026, dalle ore 17.30 alle ore 19.15 presso la sede del Centro per le Famiglie di Rimini.

La partecipazione è gratuita, ma occorre iscriversi entro il 30 ottobre.

Sempre a partire da novembre si svolgerà il gruppo “Separazione: anche i bambini ne parlano”, per bambini e bambine da 7 a 10 anni, i cui genitori abbiano vissuto l’esperienza della separazione.

L’obiettivo del percorso è offrire a bambini e bambine uno spazio protetto, accogliente e non giudicante, all’interno del quale possano esprimere liberamente vissuti, emozioni, pensieri e preoccupazioni legati alla nuova condizione di vita che stanno attraversando. Il gruppo si propone come un contesto in cui i bambini possano trovare le parole per raccontare e dare significato alla propria esperienza, riconoscere e comprendere le emozioni che ne derivano e individuare, gradualmente, le risorse personali e relazionali utili ad affrontare i cambiamenti.

Attraverso attività strutturate, momenti di dialogo, ascolto reciproco e occasioni di espressione creativa, il gruppo diventa uno spazio in cui valorizzare le risorse individuali, rafforzare le capacità di fronteggiare le difficoltà e sperimentare modalità positive di relazione e sostegno reciproco.

Sono previsti quattro incontri, tutti di lunedì, dalle 17.00 alle 19.00 il 16, 23 e 30 novembre e il 14 dicembre presso la sede del Centro per le Famiglie di Rimini.

I genitori saranno invitati a partecipare alla seconda parte dell’ultimo incontro. Sempre per i genitori è possibile anche un eventuale colloquio di approfondimento, al termine del percorso. E’ richiesto il consenso alla partecipazione di entrambi i genitori.

E' prevista una riunione con i genitori il 13 novembre 2026 alle ore 18.00.

La partecipazione al gruppo di parola per bambini e bambine è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione entro il 9 novembre.

Per poter accedere al percorso è richiesto un breve colloquio con i conduttori.