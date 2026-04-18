Rimini: guarda con nervosismo lo specchietto retrovisore. Scoperti 6 kg di droga nel portabagagli

Durante il pattugliamento in zona Rimini nord, un equipaggio ha notato un’auto con un’andatura sospetta

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Durante il pattugliamento in zona Rimini nord, un equipaggio ha notato un’auto con un’andatura sospetta, poiché il conducente guardava ripetutamente lo specchietto retrovisore con evidente nervosismo. Gli agenti hanno quindi deciso di fermare il veicolo e di sottoporlo a un controllo approfondito.

Durante l’accertamento è stato individuato un borsone nel fondo del portabagagli, apparentemente occultato. All’interno sono stati rinvenuti 11 involucri sottovuoto contenenti marijuana, per un peso complessivo di quasi 6 kg, oltre a circa 100 euro in contanti suddivisi in banconote di piccolo taglio, stropicciate e compatibili con attività di spaccio.

Il conducente è stato inoltre trovato in possesso di due telefoni cellulari, posti insieme alla droga e al denaro sotto sequestro penale.

L’uomo, già con precedenti specifici, è stato accompagnato in Questura. Valutata la gravità dei fatti e il possibile profitto illecito derivante dallo spaccio, è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale in attesa dell’udienza di convalida.