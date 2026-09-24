Rimini guarda verso Berlino: da aprile il nuovo volo easyJet

Due collegamenti alla settimana tra il Fellini e la capitale tedesca. Con Berlino salgono a tre le destinazioni servite dalla compagnia, insieme a Londra Gatwick e Basilea

La Riviera di Rimini si prepara a diventare ancora più vicina a Berlino. easyJet ha annunciato l'apertura di un nuovo collegamento diretto tra il "Federico Fellini" e la capitale tedesca, operativo dal 16 aprile fino a ottobre 2027 con due voli alla settimana, il lunedì e il venerdì. La rotta sarà servita con Airbus A320 da 186 posti e rappresenta un nuovo tassello nell'espansione del network internazionale dello scalo riminese. Berlino amplia infatti i collegamenti diretti con la Germania, uno dei mercati di riferimento per il turismo della Riviera, e aggiunge una destinazione di interesse anche per i viaggi legati al business e alle relazioni economiche.

Con il nuovo volo salgono a tre le destinazioni easyJet raggiungibili direttamente da Rimini. La compagnia, presente al Fellini dall'aprile 2025, collega già lo scalo con Londra Gatwick e Basilea. "Questo nuovo collegamento easyJet tra Berlino e Rimini accresce la qualità della nostra offerta internazionale", sottolinea Leonardo Corbucci, amministratore delegato di AIRiminum 2014. Per il vertice della società che gestisce l'aeroporto, l'apertura della rotta consolida la collaborazione con la compagnia e "apre un collegamento diretto tra la nostra destinazione e una delle grandi capitali del continente".

Corbucci sottolinea inoltre il lavoro svolto insieme ad APT Servizi e ai Comuni di Rimini, Riccione, Bellaria-Igea Marina, Misano Adriatico e Cattolica. "È proprio questa capacità di lavorare come sistema che ci consente di essere più credibili sui mercati internazionali e più forti nel confronto con le compagnie aeree", afferma, indicando nell'ampliamento della rete internazionale uno degli obiettivi per i prossimi anni. Il nuovo collegamento guarda soprattutto al mercato tedesco. "La Germania è una colonna portante del nostro turismo. E dalla prossima primavera sarà ancora più vicina alla Romagna", evidenzia Roberta Frisoni, assessora regionale a Turismo, Sport e Commercio.

La Regione richiama anche i risultati del primo semestre 2026, con 154.463 arrivi e 816.311 presenze dalla Germania nella Destinazione Romagna, rispettivamente il 3,24% e il 2,03% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Frisoni lega il nuovo volo anche alla campagna DACH, avviata negli ultimi anni per intercettare il pubblico tedesco in vista della stagione turistica. A guardare al 2027 sono anche i sindaci di Rimini, Riccione, Bellaria-Igea Marina, Misano Adriatico e Cattolica, che definiscono il nuovo collegamento il risultato dello "sforzo congiunto tra i nostri territori, la Regione e l'Aeroporto Fellini". Il mercato tedesco, sottolineano, ha registrato tra gennaio e giugno 2026 una crescita del 7,2% negli arrivi e del 6% nelle presenze rispetto allo stesso periodo del 2025. La nuova rotta si inserisce così in una strategia di rafforzamento dei collegamenti aerei con la Germania, dopo il volo per Colonia-Bonn attivo nella stagione 2026. L'obiettivo dichiarato dai territori è consolidare ulteriormente un mercato considerato centrale per il turismo della Riviera e dell'entroterra romagnolo.