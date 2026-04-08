Rimini guida la sfida contro la plastica monouso: appello ai Comuni per l’11 aprile

I Comuni della costa uniti per difendere il mare

In occasione della Giornata nazionale del mare dell’11 aprile, prende forza l’iniziativa dell’“Alleanza contro la plastica monouso”, che chiama all’azione amministrazioni e cittadini per difendere il mare.

Al centro della mobilitazione c’è proprio Rimini, capofila sull’Adriatico insieme a Vasto. L’obiettivo è ridurre drasticamente l’uso della plastica usa e getta, sempre più presente in fiumi e mari.

All’appello hanno già risposto diversi Comuni della costa: Bellaria-Igea Marina, Riccione, Montenero di Bisaccia e Termoli, mentre Cattolica è pronta ad aderire.

L’iniziativa, promossa da realtà come Medici per l'Ambiente, Marevivo e Basta Plastica in Mare Network, punta su tre parole chiave: consapevolezza, responsabilità e civismo.

Il messaggio è diretto: meno plastica monouso nelle abitudini quotidiane. Una sfida che parte dai cittadini ma chiama in causa anche i Comuni, chiamati a guidare il cambiamento con azioni concrete per la tutela del mare Adriatico.