Rimini: i Freakclown accendono l'arena Francesca da Rimini con "Lost in Rock"

Domani sera nuovo appuntamento musicale organizzato dal Gruppo Sgr Live

Nuovo appuntamento a Rimini domani sera (8 agosto) con Sgr Live all’arena Francesca da Rimini. La rassegna di musica dal vivo organizzata da Gruppo Sgr con la direzione artistica di Federico Mecozzi vedrà in scena lo spettacolo Lost in Rock dei Freakclown. Il via alle 21.00 con ingresso gratuito. Perdersi tra le note musicali ed approdare al nonsense è l’approdo garantito dai Freakclown nel momento che si cimentano con la musica e cercano di produrre un concerto. Tutto quello che non andrebbe fatto loro lo fanno, un gioco di ruoli tra incomprensioni, giochi, slapstick portano i tre pseudo musicisti a confrontarsi con le loro debolezze. Mettendosi a nudo davanti al pubblico mostrano il loro lato migliore, quello del clown indifeso che abbandona le sue sicurezze per giocare con tutto quello che ha intorno, prima di tutto il pubblico, rendendolo partecipe dello spettacolo. E poi ogni pretesto diventa fonte di gioco, e allora gli amplificatori degli strumenti si trasformano in pupazzi, gli strumenti diventano racchette per un improbabile partita a tennis, le bacchette della batteria vengono utilizzate come clave da giocolieri, ma soprattutto si viene resi partecipi del gioco del clown che si instaura nel terzetto, della sintonia che trasmettono questi freak – clown moderni che rifacendosi all’antica arte circense rivisitano questa figura in chiave contemporanea. Sul palco i clown Alessandro Vallin, Alessandro Palumbi e Stefano Locati; occhio esterno Alice Bossi, costumi Barbara Livecchi, disegno luci Alessandro Palumbi. A tutte le serate di Sgr Live è presente un desk della Fondazione Isal per informare sulla sua attività di ricerca, formazione e sostegno alle persone con dolore cronico.