Rimini, i Nodi Territoriali di Salute: a maggio un calendario di incontri su benessere, lavoro e sostegno psicologico

Prosegue a Rimini il programma NoTe/S dei Nodi Territoriali di Salute

Prosegue con un calendario fitto di appuntamenti l'articolata attività dei Nodi Territoriali di Salute di Rimini, il programma NoTe/S promosso dal Comune di Rimini in collaborazione con AUSL della Romagna. Nel mese di maggio, i diversi nodi del territorio propongono percorsi di gruppo su temi che spaziano dal sostegno ai caregivers all'elaborazione della perdita, dal benessere psicologico attraverso l'uncinetto e la mindfulness fino alla salute pubblica e al mondo del lavoro. Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti alla cittadinanza.

Sostenere chi sostiene – Nodo 11, Marecchiese

Il percorso psicoeducativo di gruppo "Sostenere chi sostiene", dedicato ai caregiver e a chi ha vicino una persona cara in difficoltà, torna con due nuovi appuntamenti presso il Nodo Territoriale di Salute Marecchiese (via Perticara, 11).

Il primo incontro è fissato per venerdì 8 maggio, dalle 9.30 alle 11.30, e sarà dedicato al sostegno psicologico di gruppo, condotto dalla Dott.ssa Federica Mazza, Psicologa di Comunità. Il secondo appuntamento è previsto per venerdì 22 maggio, sempre dalle 9.30 alle 11.30, con focus sulle risorse presenti sul territorio, a cura dell'Operatrice di Microzona e delle realtà attive nel quartiere.

Attraversare la perdita – Nodo 11, Marecchiese

Sempre presso il Nodo Marecchiese (via Perticara, 11), nella stessa giornata dell'8 maggio ma nella fascia oraria 12.00-13.30, è in programma un incontro del gruppo di sostegno psicologico "Attraversare la perdita". Si tratta di uno spazio gratuito e a libero accesso dedicato a chi sta affrontando una perdita – di una persona cara, del lavoro, della salute o legata a cambiamenti di vita significativi. Il gruppo è condotto dalla Dott.ssa Federica Mazza, Psicologa di Comunità.

Uncinetto e Mindfulness – Nodo 9, Miramare

Un appuntamento originale e coinvolgente quello proposto dal Nodo 9: mercoledì 13 maggio, dalle 18.15 alle 20.15, presso la Sala Civica di Piazza Decio Raggi a Miramare di Rimini, si terrà un incontro di "Uncinetto e Mindfulness". L'attività utilizza il lavoro a uncinetto come strumento di pratica mindfulness per favorire rilassamento, consapevolezza e benessere psicologico, contribuendo alla riduzione dello stress e al mantenimento dell'equilibrio emotivo. L'evento è gratuito e non richiede alcuna esperienza pregressa. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con l'Associazione L'Incontro A.P.S. e Crisalide.

Amici del Tavolo del Lavoro CDS – Nodo 3

Sabato 16 maggio, dalle 8.30 alle 13.30, il Nodo 3 ospita l'incontro del gruppo "Amici del Tavolo del Lavoro CDS", uno spazio di confronto e partecipazione attiva sui temi del lavoro e della comunità.

Un passo alla volta – Nodo 12, Sud Monte

Il Nodo Territoriale di Salute Sud Monte (via Bidente, 1/P) propone un evento gruppale nell'ambito del percorso "Un passo alla volta", dedicato alla salute pubblica, in programma nel pomeriggio con orario 16.30-18.30. Per la data definitiva si invita a verificare gli aggiornamenti sul sito del Comune o a contattare i recapiti indicati.