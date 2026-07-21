Rimini, i suoi locali e i suoi miti: viaggio nella storia della musica e della movida

Mercoledì sera all’Arena Francesca da Rimini lo spettacolo di SGR Live ripercorre gli anni d’oro della vita notturna riminese

Domani sera all’arena Francesca da Rimini è in programma una delle serate più attese della quinta edizione di SGR Live, la rassegna di musica dal vivo promossa da Gruppo SGR con la direzione artistica di Federico Mecozzi e il patrocinio del Comune di Rimini.

Alle 21.00, con ingresso gratuito, sarà proposto lo spettacolo dal titolo ‘Rimini, i suoi locali ed i suoi miti’, a cura di Risuona Rimini.

Sarà un viaggio emozionale nel passato della musica e dei locali storici riminesi ripercorrendo la storia della sfolgorante vita notturna di Rimini, considerata la capitale del divertimento dagli anni ’60 agli anni ’90.

Un quarantennio nel quale Rimini si affermò come meta popolarissima del turismo e come e luogo cult dell’intrattenimento, con un’offerta ricchissima e varia di locali e discoteche, che proposero sonorità classiche, alternative o d’avanguardia e concerti di ogni genere.

Saranno ricordati i locali storici della città: dall’Embassy alla Locanda del Lupo, dal Paradiso all’Altro Mondo Studios e i personaggi famosi che li popolavano e si esibivano con le loro performances, alternando la narrazione con alcune delle canzoni più significative dell’epoca di riferimento. Nel racconto non mancheranno gli aneddoti curiosi e quasi incredibili, se visti con gli occhi del presente.

Infine, con la stessa formula della narrazione alternata alla musica, verranno inseriti nello spettacolo sei grandi artisti italiani che, per vari motivi, sono sentimentalmente legati alla città di Rimini, omaggiandoli con alcune delle loro canzoni famose per giungere, secondo una successione temporale, alla fine degli anni ‘90 e chiudere la serata. Durante l’intero corso dello spettacolo, saranno proiettate sullo sfondo foto d’epoca e di repertorio, che illustreranno i temi trattati.

Sul palcoscenico le voci di Eleonora Elettra, Stefania Pozzi e Claudio Sardi, Marcello Dolci e Luca Arduini alle chitarre, Gianni Donati alle tastiere, Alessandro Pagliarani a sax e tastiere, Alessandro Tommasi al basso, Giacomo Gori alla batteria, Sara Galli voce narrante. Regia di Francesca Carlei.

A tutte le serate di SGR Live è presente un desk della Fondazione ISAL per informare sulla sua attività di ricerca, formazione e sostegno alle persone con dolore cronico.