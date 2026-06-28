Rimini, i "Vannacciani" scaldano i motori per le elezioni: "Sicurezza e parcheggi sono priorità"

Le parole del referente Luca Campisi: "Al momento Futuro Nazionale è un partito indipendente"

L'effetto Vannacci si fa sentire anche in Emilia Romagna. Il partito del generale, Futuro Nazionale, ha raccolto oltre 6000 adesioni. Soddisfatto Luca Campisi, referente del comitato costituente Rimini 323: "Un risultato che non ci ha sorpresi più di tanto, sapevamo che con il duro lavoro sul territorio il partito del generale avrebbe riscosso grande successo. Già dai gazebi in piazza, abbiamo da subito riscontrato grande interesse da parte delle persone, soprattutto sui temi riguardanti turismo e in particolar modo sulla sicurezza". Quest'ultimo un "tasto" molto caro a Vannacci e ai suoi uomini: "La percezione di insicurezza è palpabile. Molti residenti e operatori turistici segnalano un forte disagio legato a episodi di degrado, spaccio e microcriminalità".

Futuro Nazionale si sta organizzando in vista delle amministrative del 2027: in provincia di Rimini si voterà anche a Rimini, Riccione e Cattolica. "Futuro Nazionale - aggiunge Campisi -sarà la novità importante. In questo momento siamo un partito indipendente. C’è l’aspetto nazionale da valutare. Siamo concentrati esclusivamente sugli aspetti più importanti, ovvero i punti del programma e i problemi da risolvere". Viabilità, infrastrutture, parcheggi e sicurezza i tempi principali, con il potenziamento dei presidi di polizia locale, e il coinvolgimento dell'esercito. "Dobbiamo riportare Rimini a essere un luogo sicuro per imprese e famiglie", chiosa Campisi.