Rimini, i Vigili del Fuoco celebrano 87 anni di servizio alla comunità

Prima festa ufficiale per l’anniversario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Questa mattina (venerdì 27 febbraio), presso la Sede Centrale di Via B. Varisco, i Vigili del Fuoco hanno festeggiato la ricorrenza di fondazione del Corpo Nazionale, in occasione della prima celebrazione ufficiale dell’anniversario, resa possibile dal Decreto del 27 febbraio 2025 del Ministro dell’Interno. Il provvedimento ha stabilito una data simbolica per promuovere iniziative commemorative e riconoscere pubblicamente il valore del Corpo e il merito nel servizio alla comunità.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nacque infatti il 27 febbraio 1939, strutturato su base nazionale con percorsi di formazione uniformi e mezzi di soccorso standardizzati su tutto il territorio. Con la legge del 24 febbraio 1992, che ha istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile, i Vigili del Fuoco sono diventati la colonna portante del sistema di soccorso pubblico italiano, assicurando quotidianamente interventi di soccorso tecnico urgente, prevenzione e lotta agli incendi in tutto il Paese.

La cerimonia odierna è iniziata con la solenne discesa della bandiera italiana dalla torre di manovra, effettuata dagli operatori Saf, accompagnata dall’Inno Nazionale. Successivamente sono state consegnate benemerenze al personale in quiescenza e a quello ancora in servizio. Al termine, il Parroco della Chiesa di Santa Maria Annunziata, Don Concetto Reveruzzi, ha benedetto i mezzi di soccorso schierati nel piazzale.

Il Comandante Luigi Ferraiuolo ha espresso soddisfazione per l’esito della manifestazione: «In primo luogo vorrei ringraziare tutti i partecipanti, il personale, le famiglie e gli ospiti intervenuti per il buon esito della celebrazione di questo nostro anniversario. Siamo nati ottantasette anni fa ma, come si dice, ce li portiamo bene e soprattutto continuiamo a guardare al futuro cercando costantemente di migliorarci. Questa giornata deve essere un ulteriore stimolo a continuare su questa strada».

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Prefettura di Rimini, rappresentata dal Capo di Gabinetto, Giuseppe Mario Puzzo, per la costante stima e vicinanza dimostrata al Corpo.