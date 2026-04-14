Rimini, il Beat Fest conquista Marina Centro: oltre 33mila presenze nel weekend

Street food, musica e dj set trasformano piazzale Fellini e Kennedy in una discoteca a cielo aperto: già in cantiere la terza edizione

Doveva essere l’evento degli eventi e alla fine lo è stato. Nel fine settimana scorso, con oltre 33mila presenze totalizzate tra entrambe le giornate, il Beat Fest ha fatto ballare l’intera Rimini. Marina Centro, da piazzale Fellini a piazzale Kennedy, si è trasformata in una grande discoteca a cielo aperto con tanto di street food, mercatini dell’artigianato e punti musica in grado di soddisfare tutti i gusti: dal commerciale all’house, passando per sonorità rock, techno e chi più ne ha più ne metta. Festeggia Assovespucci ETS, responsabile dell’organizzazione dell’intera macchina operativa. “Solo nella giornata di sabato abbiamo raggiunto 20mila presenze, le stesse dell’edizione dello scorso anno, quella inaugurale - spiega Alessandro Salomao, presidente del comitato -. Dietro il successo dell’evento c’è stato un grande lavoro di squadra che ha coinvolto tutti i nostri operatori turistici. Nessun problema di ordine pubblico, solo tantissima gente riunita e con la voglia di celebrare insieme l’arrivo dell’estate”.

Un appuntamento giunto alla seconda edizione e che, in termini di pubblico e dimensioni, sembrerebbe aver già raggiunto l’iconica Molo Street Parade; anche se Assovespucci ETS punta ancora più in alto: far entrare il Beat Fest nella top five dei grandi eventi a Rimini. Il meteo favorevole, pur con qualche nube di troppo, ha contribuito alla riuscita della manifestazione. "Le previsioni non sono state dalla nostra parte. Nella giornata di domenica, come in passato, la nuvolosità diffusa ha sicuramente scoraggiato le persone dal partecipare, anche se è fisiologico che il grosso delle presenze si concentri di sabato", commenta il presidente del comitato. Forti della partecipazione riscontrata e dei numeri messi a segno, gli organizzatori sono oramai proiettati verso il futuro. “La terza edizione è già in cantiere: la faremo e la faremo ancora più in grande - conclude Salomao -. Come Assovespucci ETS vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione del Beat Fest, che vorremmo far diventare il grande appuntamento di riferimento della primavera e per Marina Centro”.