Rimini, il Comitato chiede chiarezza sul futuro della vecchia piscina

Oltre 1.300 firme consegnate per sollecitare Comune e Provincia a valutare la riqualificazione dell’impianto

Il Comitato per la Tutela della Vecchia Piscina Comunale di Rimini, supportato da 1.300 firme, sollecita chiarezza sul futuro dell’impianto, sottolineando l’importanza di mantenerlo operativo oltre alla nuova piscina. Dopo la consegna della petizione a maggio 2025 e diversi incontri con Comune e Provincia, inclusa la presentazione di una manifestazione d’interesse per la riqualificazione della struttura, il Comitato attende ancora una risposta ufficiale.

La nota stampa del Comitato

“Vi faremo sapere”. Ci hanno congedati così in Provincia tre settimane fa, dopo l’incontro sulle sorti della ‘vecchia piscina’ e la richiesta del Comitato, supportato da 1300 firme, di fare doverose riflessioni prima di chiuderla.

Abbiamo consegnato un dossier articolato con ragioni, numeri, confronti e opportunità secondo noi a vantaggio della città, convinti che mantenendo un solo impianto per il nuoto (nuovo, decentrato, insufficiente) si farebbe un passo indietro e non uno in avanti.

Ribadiamo che la nostra richiesta è solamente mirata alla trasparenza delle decisioni e al confronto, per la ricerca di soluzioni concrete che garantiscano la continuità e l’incremento del servizio.

Non sappiamo se tre settimane sono poche o molte per i tempi delle amministrazioni su argomenti così importanti. Ma le date riportano ben più indietro il calendario e, alla luce dell’iter, a noi pare sia il tempo di arrivare al dunque.

La consegna della petizione con 1300 firme risale al 30 maggio 2025; poi abbiamo sollecitato il Comune il 23 giugno; abbiamo inviato una PEC al Sindaco il 14 luglio e il 5 agosto ci è stata comunicata la presa in carico della petizione.

Il 13 novembre abbiamo avuto un incontro in Assessorato e ci è stata data la disponibilità a valutare proposte, precisando che non c’erano decisioni definitive sul futuro della piscina del centro città. È stato inoltre ribadito che la proprietà della struttura (la vecchia piscina) è in capo alla Provincia.

Il 5 dicembre l’attuale appaltatore dei servizi della piscina ha presentato alla Provincia una manifestazione d’interesse per la riqualificazione dell’impianto, prevedendo il rifacimento totale della centrale termica, la ristrutturazione degli spogliatoi comuni, compresi servizi e docce, la revisione completa dell'impianto idrico di filtrazione e ricircolo dell'acqua, la sostituzione delle vetrate della zona vasca.

Il 26 gennaio c’è stato l’incontro in Provincia, proprietaria dell’impianto. Abbiamo chiesto di intervenire per evitare la chiusura. Era presente anche l’attuale appaltatore dei servizi della piscina, che ha ribadito la propria manifestazione di interesse ed è ancora in attesa di una risposta.

Il 4 febbraio nel corso del Forum deliberativo 7 è stato trattato anche il tema della piscina e vista la partecipazione, il presidente ha proposto un incontro specifico, dedicato all’argomento.

Ad oggi siamo in attesa della risposta della Provincia alle nostre richieste e alla manifestazione di interesse presentata. Non abbiamo capito bene chi deciderà, visto che la proprietà dell’impianto è della Provincia ma a noi risponde solo il Comune. Siccome, come ci auguriamo, l’apertura della nuova piscina è imminente (pare a inizio aprile), gradiremmo se possibile cominciare ad entrare nel dettaglio del confronto.

Comitato per la Tutela della Vecchia Piscina Comunale di Rimini

(in rappresentanza dei 1.300 firmatari)