Rimini, il concerto di Vasco Brondi nel ricordo dello scrittore Tondelli

Una esperienza di musica e parole domani sera, 29 luglio, al Teatro Galli

Dopo il concerto evento dei Cccp giovedì scorso in piazzale Fellini, l’omaggio in musica a Pier Vittorio Tondelli e agli anni Ottanta si prepara a vivere una nuova emozionante pagina grazie al prezioso contributo di un altro grande protagonista della scena italiana.

Domani sera, martedì 29 luglio, arriva a Rimini per la rassegna Percuotere la Mente Vasco Brondi, con un live creato ad hoc per la città e per il cartellone di “eventi tondelliani” proposto per questo 2025 di anniversari. “Rimini come Hollywood. Tondelli sull’East Coast italiana tra canzoni e letture” è il titolo manifesto della serata (ore 21.15) inizialmente prevista alla Corte degli Agostiniani, ma trasferita a causa dell’instabilità delle condizioni meteorologiche al Teatro Galli.

A 70 anni dalla nascita e a 40 dall’uscita di Rimini, Vasco Brondi dedica a Pier Vittorio Tondelli una serata di connessioni tra musica e parole. Un viaggio sonoro e narrativo nei luoghi reali e immaginari della costa adriatica, che diventano paesaggio interiore.

“Le letture – racconta Brondi - saranno alternate a canzoni che in questi anni mi sono state ispirate dai suoi libri e da quel mare. Sarà un viaggio tra i luoghi reali che Tondelli ha contribuito a rendere luoghi dell’anima e dell’immaginario collettivo”.

Le pagine di Un weekend postmoderno e del romanzo Rimini si mescolano quindi con canzoni nate da quella stessa luce – da C’eravamo abbastanza amati a Anime galleggianti – per un omaggio necessario, sentito, condiviso.

Vasco Brondi e Pier Vittorio Tondelli come compagni di strada, con il primo a farsi attento interprete e faro della complessità, dell'ironia e dello smarrimento della scrittura dell'autore emiliano.

L’appuntamento fa parte di Rimini 80, il cartellone di appuntamenti proposti dalla città per ricordare Tondelli, la sua opera nell’anniversario della prima pubblicazione del romanzo Rimini e soprattutto per approfondire l’impatto degli anni Ottanta e quello che ci hanno lasciato ancora oggi.