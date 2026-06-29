Rimini, il Grand Hotel apre le porte per il calciomercato: in prima linea Carnevali, neo ad Juventus



Per il settimo anno consecutivo, le terrazze e i giardini del Gran Hotel di Rimini hanno tenuto a battesimo il 'Gran Galà del Calciomercato', avvio ufficiale della sessione estiva delle trattative pallonare che si protrarranno, per il 'piacere' di appassionati e addetti ai lavori, per 64 lunghi giorni.

L'appuntamento, promosso da Adise e Master Group Sport in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna (presente il parlamentare europeo Stefano Bonaccini) e oramai un grande classico in questo lembo di Romagna, ha preso il via con l'assemblea ordinaria dei Direttori Sportivi.

Nella sale del Grand Hotel numerosi gli addetti ai lavori, direttori sportivi e dirigenti.

Fari puntati sul neo-amministratore delegato della Juventus, Giovanni Carnevali che, a margine dell'evento si è concesso ai microfoni delle televisioni toccando vari tasti del mercato bianconero. "Stiamo portando avanti i discorsi per Kolo Muani ma non è facile", ha osservato mentre sul nuovo guardiano della porta torinese "Martinez e Vicario non sono gli unici due portieri che stiamo seguendo".

Curioso il siparietto con il noto bagnino riminese Gabriele Pagliarani, che si è fatto immortalare al fianco dell’amico Carnevali con un mazzo di chiavi: “Le chiavi del successo le ho io” ha esclamato divertito.

Presenti il direttore sportivo del Como Carlalberto Ludi; quello del Sassuolo, Francesco Palmieri; della Juve Stabia, Stefano Stefanelli; del Vicenza neopromosso in Serie B, Giorgio Zamuner e Guido Angelozzi, direttore sportivo dello Spezia.



Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha toccato l’argomento Palestra, il giocatore che era vicino all'Inter ma che poi ha scelto il Chelsea. Il ds nerazzurro ha commentato con ironia la trattativa sfumata: "Ho appena preso un due di picche che neanche alle scuole superiori... questo è il no che ricordo di più. Noi abbiamo fatto quello che dovevamo ma il nostro massimo è meno della metà di quello che possono fare gli altri. E' un bel due di picche che ci portiamo a casa".

Avvistati tra gli altri il riminese Gabriele Zamagna, fresco di rinnovo biennale del contratto (scadenza 30 giugno 2028): è all’Atalanta dal 2010, per 12 anni come direttore sportivo e poi collaboratore dell’area tecnica della prima squadra; Federico Cherubini ad del Parma; Marco Ottolini, ds della Juventus; Nereo Bonato, neo ds del Modena; Giovanni Manna del Napoli

Tra i procuratori notati Oscar Damiani (e figlio), Giuseppe Riso, Claudio Peverani, Mauro Cevoli, Filippo Cavadini, Beppe Galli, un gruppo di operatori croati.

Non potevano mancare Il presidente dell’Aic, avvocato Umberto Calcagno, il presidente del CRER Simone Alberici, il ds del nuovo ‘Rimini dei riminesi’ Pietro Tamai. A proposito di Rimini Calcio, tabù l’argomento Del Piero: sarà il bando a fare chiarezza.

Interviste audio ai ds Palmieri (Sassuolo) e Ludi (Como)

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