Rimini, il nuovo Comandante Provinciale della Finanza incontra Confartigianato Imprese

Un incontro mirato alla reciproca conoscenza e al confronto sul panorama economico del territorio

Confartigianato Imprese Rimini ha incontrato il nuovo Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Ugo Poggi, insieme al Tenente Colonnello Marina Giovanditto. Un incontro mirato alla reciproca conoscenza e al confronto sul panorama economico del territorio, oltre che per delineare gli ambiti di collaborazione nell’interesse generale della legalità. Per Confartigianato Imprese Rimini hanno partecipato all’incontro il Segretario Gianluca Capriotti, il Vicesegretario Sergio Loggia, Alessandro Monti Presidente della Categoria Casa e Lorenzo Giannini, Vicepresidente del Movimento Giovani Imprenditori.