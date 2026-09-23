Rimini, il presepe di sabbia torna a Natale: bando da 40mila euro

L’installazione sorgerà a piazzale Boscovich: previsti almeno 15 gruppi scultorei. Domande entro il 21 ottobre

Rimini si prepara al Natale 2026 e avvia le procedure per la realizzazione del tradizionale Presepe artistico di sabbia sulla spiaggia di piazzale Boscovich. Il Comune ha pubblicato un avviso pubblico per assegnare un contributo di 40mila euro al progetto.

L’installazione dovrà svilupparsi su una superficie di almeno 450 metri quadrati e comprendere almeno 15 gruppi scultorei in sabbia, con opere alte da 1,5 fino a 3-4 metri. Il presepe sarà protetto da una tensostruttura coperta, preferibilmente trasparente, e dovrà garantire accessibilità e fruibilità anche alle persone con disabilità.

L’apertura al pubblico è prevista indicativamente da sabato 28 novembre, per almeno 40 giorni, con orari sia mattutini sia pomeridiani. Tra i criteri di valutazione dei progetti sarà premiata anche la gratuità dell’ingresso.

Possono partecipare associazioni, fondazioni, enti del Terzo settore e altri soggetti in possesso di almeno tre anni di esperienza nella realizzazione di presepi artistici di sabbia. Il costo complessivo minimo del progetto dovrà essere di 58mila euro, al netto dell’Iva.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 13 di mercoledì 21 ottobre 2026. L’avviso completo e la modulistica sono disponibili sul sito del Comune di Rimini.