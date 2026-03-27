Rimini, il Quartiere 11 si ritrova per fare festa e ricordare Roberto "Luna" Lunadei

"Il Ricordo di Luna? Gesto per ringraziarlo per tutto quello che ha rappresentato per il nostro territorio", spiega Marco Succi presidente del Quartiere 11

Sarà una giornata di festa, ma anche di ricordo per Roberto "Luna" Lunadei, il centauro e meccanico scomparso tragicamente in un incidente stradale nella sua Vergiano. Domenica 29 marzo il Quartiere 11 a Rimini organizza, nell'area esterna e parcheggio del Macaco Vibes in via Marecchiese, “Quartiere 11 in Festa – Tradizioni del Forese", a ingresso libero, e tra i momenti in programma c'è quello per celebrare "Luna": alle 13, infatti, è previsto un piccolo ritrovo di motori che "romberanno" insieme per un minuto. “Il ricordo di Roberto Lunadei, per tutti Luna, sarà uno dei momenti più significativi della giornata. È un gesto semplice, ma sincero, per ringraziarlo per tutto quello che ha rappresentato per il nostro territorio. Questa festa è anche per lui", spiega il presidente del Quartiere 11 Marco Succi.

L'evento prenderà il via con una camminata mattutina con destinazione il Podere dell'Angelo, per la raccolta delle erbe spontanee, iniziativa curata dall'associazione micologica di Rimini, dalla Pedivella e da Sentieri senza frontiere. Alle 11 è in programma il raduno dei mezzi agricoli, alle 12 il pranzo con gli stand gastronomici di Bar Ilde, Ristorante Da Rinaldi e La Posada, accompagnato dal barzellettiere romagnolo Nevio Bedin. Durante la giornata saranno celebrate le tradizioni del forese attraverso la scuola dell'azdora, la fattoria didattica del centro ippico Yanna, le attività agricole per i più piccoli con il Podere Santa Pazienza e spettacoli folk romagnoli. Alle 18 la festa si conclude con Romagna Beat, assieme a Il Satellite e ai dj Pigi e Sanco. “Per noi è un vero onore essere parte dell’organizzazione di questa festa. Siamo nati in questo territorio e crediamo profondamente nei suoi valori. È un modo per restituire qualcosa alla comunità che ci ha cresciuto, ringraziando anche il Comune per il sostegno", rilevano i gestori del Macaco Vibes.