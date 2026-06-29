Rimini, il questore accoglie due nuovi commissari della Polizia di Stato

Carlo Minuta e Giulia Casadei assegnati alla Polizia Ferroviaria e alla Polizia di Frontiera dopo il 114° corso alla Scuola Superiore di Polizia

Il questore della provincia di Rimini, dott. Ivo Morelli, ha ufficialmente accolto il dott. Carlo Minuta e la dott.ssa Giulia Casadei, i due nuovi commissari della Polizia di Stato che, al termine del 114° corso di formazione svolto presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma, sono stati assegnati rispettivamente alla Polizia Ferroviaria e alla Polizia di Frontiera – scalo marittimo e aereo di Rimini.

Al termine del periodo di tirocinio della durata di un anno, il commissario Carlo Minuta, con precedente esperienza nelle forze dell’ordine come maresciallo della Guardia di Finanza, e il commissario Giulia Casadei, già vice ispettore della Polizia di Stato presso il commissariato di PS di Urbino, acquisiranno la qualifica di commissario capo, restando assegnati alla medesima sede.

Il commissario Casadei, dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza, ha superato l’esame per l’abilitazione forense nel 2022 e ha svolto tirocinio formativo presso il Tribunale di Rimini.

Il commissario Minuta ha conseguito nel 2022 la laurea triennale in operatore giuridico d’impresa presso l’Università degli Studi dell’Aquila e successivamente la laurea magistrale in giurisprudenza e scienze economiche, oltre a due master di II livello in “management della sicurezza urbana” e “organizzazione, management pubblico e leadership nella pubblica sicurezza”.

I due funzionari, nel 2025, hanno superato il concorso per commissari della Polizia di Stato, frequentando il 114° corso presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, dove hanno conseguito un master di II livello in “organizzazione, management pubblico e leadership nella pubblica sicurezza”.

I nuovi funzionari sono stati accolti dal questore e dai colleghi, che hanno dato loro il benvenuto e formulato gli auguri per un proficuo lavoro.