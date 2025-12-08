Rimini, il Teatro Galli celebra Alfonso Cuarón con il Premio Fellini

Il regista messicano incanta Rimini

Serata speciale al Teatro Galli per il ritorno, dopo 14 anni, del Premio Fellini, consegnato al regista messicano Alfonso Cuarón. Emozionato, Cuarón ha ricordato il legame profondo con l’opera di Federico Fellini: «È impossibile scappare da Fellini, ti resta addosso».

Prima della cerimonia, al Grand Hotel, il regista ha raccontato come durante la lavorazione di Roma avesse evitato qualsiasi influenza, salvo poi ritrovare nei suoi fotogrammi echi de La strada e Le notti di Cabiria.

© Riccardo Gallini

Al Galli, la consegna del premio da parte del sindaco Sadegholvaad: «Offriamo al maestro il vento di Rimini, lo stesso che soffiava nei film di Fellini». Cuarón ha definito il riconoscimento «un dono della vita» e ha ricordato i suoi anni giovanili, la solitudine, e il cinema come rifugio.

Durante l’incontro condotto da Gian Luca Farinelli, il regista ha parlato di radici, streaming e delle prime folgorazioni cinefile avute da bambino davanti alla TV.

Oggi sarà a Bologna per presentare Roma al Cinema Modernissimo e il “film del cuore” Jonas che avrà vent’anni nel 2000 di Alain Tanner.