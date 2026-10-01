Rimini, impegno per il commercio equo: il Comune conferma il riconoscimento

Domenica al Museo della Città la consegna dell’attestato di “Territorio Equosolidale” durante il festival “Rivestiti!”, dedicato alla moda equa e sostenibile

Il Comune di Rimini rinnova il titolo di “Territorio Equosolidale”, il riconoscimento della Campagna nazionale Territori Equosolidali promossa da Associazione Botteghe del Mondo, Equo Garantito e Fairtrade Italia. L’attestato premia i Comuni e le Regioni che sostengono il Commercio Equo e Solidale con atti concreti. Sarà consegnato al Sindaco Jamil Sadegholvaad e all’Assessora Francesca Mattei domenica 4 ottobre alle ore 16.30, all’Ala Nuova del Museo della Città (via Tonini, 6). La cerimonia si terrà durante la terza edizione di Rivestiti!, il festival della moda equa e sostenibile promosso a Rimini da Pacha Mama e Lazzaro insieme a molte realtà sociali del territorio.

La consegna dell’attestato che riconosce al Comune di Rimini “l’impegno costante nella promozione dei valori e delle pratiche del Commercio Equo e Solidale e della sostenibilità sociale ed ambientale” sarà anche un breve momento per raccontare il lavoro fatto insieme da associazioni e Comune. Il festival Rivestiti!, che l’Amministrazione sostiene fin dalla prima edizione, è ormai un appuntamento atteso.

Territori Equosolidali permette a Regioni e Comuni di unirsi ad altri territori per sviluppare e rendere visibili le iniziative della comunità a sostegno del Commercio Equo e Solidale e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030. La campagna prosegue l’esperienza internazionale delle Fair Trade Towns, che nel mondo coinvolge oltre 2.000 enti locali in più di 30 Paesi.

In questo contesto il festival Rivestiti!, promosso a Rimini da Pacha Mama e Lazzaro insieme a tante realtà sociali del territorio, per due giorni porta negli spazi dell’ala nuova del Museo un altro modo di fare e vivere la moda.

Sabato 3 e domenica 4 ottobre gli spazi l’ala nuova del Museo della città ospita sfilate, workshop, dibattiti ed esposizioni. Sabato sarà possibile partecipare a laboratori di recupero e riuso, rinnovare il proprio armadio in modo sostenibile partecipando allo swap party o gironzolando tra le esposizioni. I talk di domenica sono un’ulteriore preziosa occasione di approfondimento. Alle 11 Trame di giustizia: alcune rappresentanti di UnicheUnite, associazione nata dalla lotta delle ex lavoratrici del marchio di lingerie di lusso La Perla dialogano con referenti della Campagna Abiti Puliti, sezione italiana del movimento europeo dedicato alla tutela dei diritti umani e lavorativi nel settore tessile. Alle 15 Manigolde, il valore dello scarto, interessante case study del percorso della sartoria sociale e del brand Manigolde, nato da Mani Tese di Finale Emilia. Alle ore 16.30, conferimento del titolo di Territorio Equosolidale al Comune di Rimini. Chiude alle 17 la Rimini Social Runway: una sfilata colorata e inclusiva