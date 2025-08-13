Rimini, in arrivo intervento da 70mila euro sulla Domus del Chirurgo

Manutenzione straordinaria della copertura per migliorarne sicurezza e impermeabilizzazione, lavori al via entro l’anno

Dopo l’importante cantiere di restauro che lo scorso inverno ha interessato l’area archeologica, la Domus del Chirurgo di Rimini si prepara ad un nuovo intervento destinato a migliorare la fruibilità e la tutela dello straordinario patrimonio che il sito di piazza Ferrari custodisce. La Giunta comunale nell’ultima seduta ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per un intervento di manutenzione straordinaria della copertura della Domus, lavori di cui è emersa la necessità proprio nel corso dell’azione di restauro condotta nei mesi scorsi sotto la regia della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio.

Si tratta di un nuovo e atteso miglioramento di una parte fondamentale del bellissimo sito archeologico, la cui apertura è avvenuta nel 2007. Proprio la copertura, con le sue singolari peculiarità ambientali ed edilizie, è sempre stata uno degli elementi più caratteristici della moderna valorizzazione del sito e dunque, con l'intervento in essere che rientrerà in un programma più articolato di riqualificazione dell'area, si andrà ad incrementare la sicurezza e la tenuta idraulica complessive.

Per questo intervento, specificatamente dedicato a verificare lo stato di impermeabilizzazione esistente, l’Amministrazione ha stanziato 70mila euro, ma si prevede di implementare il progetto con ulteriori opere alla struttura concordati con la Soprintendenza. L’affidamento dei lavori è previsto entro la fine dell’anno con durata prevista per la loro realizzazione stimata in circa 4 mesi.