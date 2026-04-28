Rimini In Comune rinnova le cariche sociali

Il presidente è Ettore Pavirani

Nella serata di lunedì 27 aprile, si è tenuta l'assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Rimini in Comune-Diritti a Sinistra che ha rinnovato le cariche sociali ed eletto i due portavoce. Ettore Pavirani ricoprirà il ruolo di presidente, Paolo Pantaleoni quello di vicepresidente e Claudio Righetti confermato tesoriere dell'associazione. Savio Galvani e Francesca Macchitella saranno i due portavoce.

"Per l'occasione, hanno partecipato all’assemblea, oltre ai soci, diversi simpatizzanti e volti nuovi della politica locale. L’associazione rilancia il suo progetto per un territorio sostenibile, inclusivo e partecipato che tuteli le fragilità e metta al centro la questione sociale ed il conflitto capitale lavoro in una città storicamente governata dalla rendita. Primo passaggio per un coinvolgimento più ampio sarà l'organizzazione di due iniziative pubbliche che avranno come filo conduttore i beni comuni”, riferiscono da Rimini In Comune.