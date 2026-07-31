Rimini, in futuro si potrà ballare sulla spiaggia: la novità nel piano dell'arenile

"Ma non saranno vere e proprie discoteche", precisa l'assessora Ridolfi

Serate danzanti in spiaggia, ma solo nei maxi stabilimenti balneari che aggregano almeno otto stabilimenti balneari. Ma Rimini rompe un tabù con il nuovo piano dell'arenile: sarà possibile ballare in discoteca, dopo anni di polemiche, controlli delle forze dell'ordine, multe e denunce. Lo anticipa l'assessora Valentina Ridolfi, che al Resto del Carlino precisa: "Non permetteremo l'apertura di vere e proprie discoteche in spiaggia. Con la variante daremo la possibilità di fare anche l'intrattenimento danzante, ma occasionalmente e in spazi aperti, senza l'aggiunta di strutture ad hoc". È comunque una grande novità per Rimini, in attesa delle aste che, tra inizio 2027 e primavera del 2027, assegneranno le concessioni balneari. Intanto la variante al piano dell'arenile ha ricevuto il via libera in commissione e la prossima settimana sarà votato dal consiglio comunale. La variante al piano arenile contiene anche altre novità, ad esempio il "sì" alle piscine in tutti gli stabilimenti balneari, anche quelli che costituiscono "micro" aggregazioni (2 o 3 stabilimenti balneari insieme).