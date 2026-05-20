Rimini, in scena lo spettacolo finale del corso di improvvisazione teatrale

“Improvvisazioni (non) artificiali” al Teatro del Seminario Vescovile: una performance dal vivo tra creatività, ascolto e improvvisazione senza copione

Una serata dedicata all’imprevisto, alla creatività e all’energia del teatro dal vivo.

Domenica 24 maggio 2026 alle 18, presso il Teatro del Seminario Vescovile della Diocesi di Rimini (via Covignano 259), andrà in scena “Improvvisazioni (non) artificiali”, il saggio finale del corso di improvvisazione teatrale condotto da Erica Brunello presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli”.

Lo spettacolo rappresenta l’esito conclusivo del percorso laboratoriale svolto durante l’anno all’interno dell’Istituto e avrà per protagonisti i partecipanti del corso in una performance costruita interamente sull’improvvisazione, dove nulla è già scritto e ogni scena nasce nel momento presente.

L’improvvisazione teatrale diventa così occasione di ascolto, collaborazione, intuizione e fiducia reciproca: uno spazio in cui l’errore si trasforma in possibilità narrativa e l’imprevisto in occasione creativa.

La serata sarà aperta al pubblico e offrirà l’opportunità di condividere il lavoro svolto durante l’anno, sperimentando la forza relazionale ed espressiva del teatro.

L’ingresso è libero.

Erica Brunello è attrice, improvvisatrice e fondatrice della compagnia Teatro Scottadito.

Sul palco saliranno: Filippo Bologna, Domenico Bordoni, Marco Casadei, Cristina Fabbri, Maksym Krasykov, Francesco Mordenti, Gabriele Paganelli, Alessandro Pari, Manuela Partisani, Vittoria Vitale.