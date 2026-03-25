Rimini, in via Celli è "stallo" tra traffico pesante di camion e centro ecologico

"Spostamento centro ecologico dopo individuazione nuovo gestore del servizio rifiuti", precisa l'assessora Montini

Dibattito in consiglio comunale a Rimini sulla realizzazione del collegamento tra le vie Celli e Verenin Grazia e sul trasferimento della stazione ecologica, a 16 mesi circa dall'approvazione in Consiglio Comunale di una mozione del capogruppo della Lega Matteo Zoccarato. Quest'ultimo ha presentato un'interrogazione, alla quale hanno risposto gli assessori Anna Montini e Mattia Morolli.

La prima ha evidenziato come nel piano d’ambito che andrà a gara, per individuare il nuovo gestore del servizio rifiuti, sia stata inserito lo spostamento del centro ambiente da via Celli a un'altra zona vicina. Sul tema specifico della viabilità in via Verenin Grazia è poi intervenuto l’assessore Morolli che ha illustrato il quadro tecnico e amministrativo, precisando le attività già avviate dagli uffici e gli interventi programmati.

"La strada di collegamento tra il centro ambiente di Via Celli e Via Verenin Grazia era stata inserita nel piano di soppressione dei passaggi a livello nel tratto ferroviario tra Rimini e Ravenna, finanziato per un primo lotto da fondi regionali e da fondi di Rfi. L’amministrazione ha pertanto atteso di conoscere lo sviluppo di questo percorso per non duplicare il finanziamento delle opere. Inoltre, le aree necessarie per la realizzazione della nuova infrastruttura sono state ricomprese nelle aree del progetto del complesso scolastico Fai Bene, pertanto è stato necessario valutare il sistema della viabilità complessivo di accessibilità al comparto dotato di nuove funzioni per non determinare interferenze tra i percorsi carrabili e ciclo-pedonali. A tale proposito si rileva che sono già stati affidati i lavori di realizzazione dell'area di accesso e del parcheggio a servizio del polo scolastico, il cui avvio è previsto nei prossimi giorni (importo intervento 500.000 euro)", le parole di Morolli. L’assessore ha inoltre segnalato che nei giorni scorsi sia stato realizzato un intervento di consolidamento e messa in sicurezza del fosso stradale in via Aldo Celli

Il consigliere Zoccarato non si è detto soddisfatto, evidenziando che la risposta sia stata evasiva e priva di contenuti sostanziali. "Si è fatto riferimento a generici tentativi di reperire finanziamenti alternativi, risultati però infruttuosi, senza indicare alcuna strategia concreta né tempistiche credibili", attacca Zoccarato, secondo qui è ancora più preoccupante che "l'eventuale spostamento venga oggi rinviato a un futuro e incerto bando per la gestione dei rifiuti, confermando di fatto l’assenza di una reale intenzione di intervenire nel breve periodo".

"Si tratta di un atteggiamento grave e inaccettabile, che svuota di significato il ruolo del Consiglio Comunale, le cui decisioni, persino quando assunte all’unanimità, vengono ignorate. La mozione approvata nasceva da una situazione concreta e documentata di pericolo: una strada inadatta al traffico pesante, incidenti frequenti, danneggiamenti alle proprietà private, disagi per residenti e turisti, e un evidente problema di sicurezza stradale aggravato dalle condizioni del manto. Non intervenire significa assumersi la responsabilità politica di mantenere una situazione pericolosa, rinunciando a una soluzione semplice e razionale che consentirebbe di spostare il traffico su un’arteria adeguata. È evidente che questa amministrazione non abbia alcuna intenzione di dare seguito a quanto deliberato dal consiglio comunale, né di mettere realmente in sicurezza via Celli", le parole di Zoccarato.