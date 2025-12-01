Rimini inaugura la prima Comunità Energetica Rinnovabile con impianti su edifici comunali

Grazie al partenariato con PlanGreen, cittadini e imprese potranno partecipare gratuitamente a un progetto da 2 megawatt di energia condivisa

Con la firma della Convenzione si conclude il percorso amministrativo del Project Financing che dà il via ufficiale alla nascita della prima CER del Comune di Rimini, tra le prime in Italia a dotare la Comunità Energetica di una corposa produzione di energia da condividere

Con questo atto il Comune concede per 20 anni i tetti di alcuni edifici comunali al Concessionario PlanGreen. Tra le location individuate figurano la palestra "Casa del Volley" in Via Bidente, il Centro Sportivo "Sara Brancia" in Via Aleardo Aleardi, la Scuola Primaria "Madre Teresa di Calcutta" in Via Sforza e il parcheggio del centro commerciale Le Befane.

Grazie all’impegno del Comune e di PlanGreen, il progetto garantisce una serie di benefici concreti: una consistente riduzione delle emissioni, risparmi economici destinati a consolidarsi nel lungo periodo, una maggiore stabilità della rete elettrica locale e un avanzamento significativo nella diffusione di tecnologie come pompe di calore, colonnine di ricarica per veicoli elettrici e impianti fotovoltaici installati su superfici già esistenti, senza consumo di nuovo suolo.

L'investimento è totalmente a carico del privato, che si impegna a gestire la CER, costruire e manutenere gli impianti: circa 2 megawatt che verranno messi a disposizione della CER.

La partecipazione alla CER sarà gratuita per cittadini e imprese, che beneficeranno degli incentivi statali e, per le imprese, anche di visibilità in termini di responsabilità sociale e ambientale.

Per raccontare a tutta la cittadinanza i vantaggi della partecipazione alla Cer, sia in termini economici che ambientali, si apriranno oggi pomeriggio (1 dicembre ore 18) le quinte del Teatro Galli per l’evento/spettacolo che illustrerà quali benefici porta e come si può entrare a farne parte, e che verrà concluso da un monologo di Roberto Mercadini sulle Comunità Energetiche.

L'appuntamento e al Teatro Galli, lunedì 1 dicembre, alle ore 18, a ingresso libero fino ad esaurimento posti.

All’incontro parteciperanno il sindaco Jamil Sadegholvaad, l’assessora Anna Montini, Chiara Fravisini e Paolo Pizzolante di PlanGreen, che accompagneranno i presenti alla scoperta delle modalità di adesione e dei benefici ambientali, economici e sociali generati dal progetto.

La serata sarà impreziosita da un intervento speciale di Roberto Mercadini, che offrirà una narrazione capace di raccontare in modo evocativo il valore culturale e umano dell’energia condivisa.

La presentazione al Teatro Galli rappresenta dunque il passaggio pubblico del percorso, un momento pensato per informare, coinvolgere e offrire ai cittadini la possibilità di diventare parte attiva di una trasformazione che parte dall’energia ma si estende al modo in cui Rimini immagina il proprio futuro.

Cosa sono le Comunità Energetiche

Le Comunità Energetiche Rinnovabili rappresentano un modello innovativo che unisce cittadini, piccole e medie imprese ed enti territoriali per autoprodurre e condividere energia elettrica da fonti rinnovabili. L'obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri e alle aree locali attraverso l'autoconsumo di energia pulita.

Un'infrastruttura importante a servizio della comunità

La Comunità Energetica di Rimini si distingue per la solidità della sua infrastruttura: fin da subito potrà contare su impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di circa 2 megawatt, installati su sei immobili e aree comunali. Tra le location individuate figurano la palestra "Casa del Volley" in Via Bidente, il Centro Sportivo "Sara Brancia" in Via Aleardo Aleardi, la Scuola Primaria "Madre Teresa di Calcutta" in Via Sforza e il parcheggio del centro commerciale Le Befane.

L'investimento e la gestione ventennale degli impianti sono interamente a carico di PlanGreen, società di Misano Adriatico risultata aggiudicataria della procedura di partenariato pubblico-privato. La partecipazione alla CER sarà gratuita per cittadini e imprese, che beneficeranno degli incentivi statali e, per le imprese, anche di visibilità in termini di responsabilità sociale e ambientale.

Come aderire

Le preadesioni sono aperte. Per manifestare il proprio interesse è sufficiente inviare una mail con una bolletta elettrica e un documento d'identità (o visura camerale per le imprese) all'indirizzo: [email protected]

L'adesione non è vincolante e rappresenta il primo passo per entrare a far parte di un progetto che mette al centro la sostenibilità ambientale, il risparmio energetico e la partecipazione attiva della comunità.