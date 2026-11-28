Rimini, inaugurata a Miramare la nuova sede del Centro per le Famiglie

Genitori e bambini hanno partecipato all’apertura degli spazi di via Losanna, nell’ex nido Pollicino. Da dicembre partiranno laboratori, incontri e servizi di sostegno

C’erano tanti genitori e bambini ieri pomeriggio in via Losanna 16, a Miramare, per l’inaugurazione della nuova sede del Centro per le Famiglie del Comune di Rimini. Gli spazi dell’ex nido d’infanzia Pollicino aprono così le porte a un servizio atteso nella zona sud della città, pensato per offrire alle famiglie occasioni di incontro, sostegno alla genitorialità e socializzazione.

All’apertura erano presenti il sindaco Jamil Sadegholvaad, l’assessore alla Protezione sociale Kristian Gianfreda, il vicario generale e parroco della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Miramare, don Maurizio Fabbri, e gli operatori del Centro. Durante il pomeriggio i partecipanti hanno potuto visitare i locali e prendere parte a piccoli laboratori, mentre per i bambini è stato allestito uno spazio dedicato al gioco e alla scoperta.

Le attività inizieranno progressivamente da dicembre, con un calendario rivolto a diverse fasce d’età. Sono previsti laboratori per genitori e figli, momenti di socializzazione per i più piccoli e incontri di confronto e approfondimento per gli adulti. La sede di Miramare affiancherà quella principale del Centro per le Famiglie e ospiterà alcuni servizi rivolti ai genitori, tra cui lo Sportello Informafamiglie, il counseling genitoriale e la mediazione familiare. Ci saranno anche gruppi di confronto, incontri tematici, attività ludiche e laboratoriali, ambienti di gioco per bambini da zero a sei anni e il punto Pappa & Pannolino.

Il sindaco Sadegholvaad ha sottolineato come la partecipazione all’inaugurazione confermi il bisogno di un servizio vicino alle famiglie. L’apertura, ha spiegato, si inserisce negli interventi che interessano Miramare, accanto alle opere del Piano di salvaguardia della balneazione, con l’obiettivo di rendere più accessibili i servizi e migliorare la qualità della vita del quartiere.

Il nuovo spazio nasce quindi per avvicinare i servizi alle famiglie di Miramare e dei quartieri vicini, offrendo un luogo in cui chiedere informazioni, trovare sostegno e incontrare altre persone.