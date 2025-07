Rimini: inaugurata “Spiaggia Libera Tutti”, la spiaggia senza barriere

Fitto programma di animazione e laboratori inclusivi

È stata inaugurata oggi a Rimini, sulla spiaggia libera di piazzale Boscovich, “Spiaggia Libera Tutti”, un’area balneare completamente accessibile e gratuita, progettata secondo i principi del Design for All per garantire il diritto al mare a tutte le persone, in particolare a chi ha disabilità motorie, sensoriali o cognitive.

Accessibilità e servizi

La spiaggia è aperta tutti i giorni, dal 16 giugno all’8 settembre, dalle 7:30 alle 19:30. Offre: passerelle ampie e pianeggianti fino alla battigia; 16 gazebo ombreggiati su pedane, riservati alle persone con disabilità più gravi; aree relax e spazi “calmi” per accompagnare delicatamente l’esperienza balneare; docce accessibili, servizi igienici attrezzati, spogliatoi; ausili per la mobilità in spiaggia e in acqua (sedie Job, Solemar, Sofao, sollevatore elettrico).

Animazione e attività

Ogni giorno, dal lunedì al sabato, si tengono attività inclusive in due fasce orarie (10:00–12:00 e 16:30–18:30): laboratori creativi e sensoriali, giochi, ginnastica dolce, pittura, attività motorie e bagni assistiti. Il venerdì sono previsti eventi culturali e attività speciali aperte a tutti.

Prenotazione obbligatoria

Le postazioni devono essere prenotate (max 7 giorni consecutivi, anche a mezza giornata) tramite:

WhatsApp o telefono: +39 351 4980236 sito web: www.spiaggialiberatutti.it email: [email protected]. La prenotazione è valida solo dopo conferma da parte dello staff. In caso di disponibilità esaurite, è attiva una lista d’attesa gestita cronologicamente.

Un progetto inclusivo e innovativo

La gestione è affidata alla cooperativa sociale Amici di Gigi, insieme ad altri partner del territorio. Il progetto è sostenuto dal Comune di Rimini (430.000 euro) e dalla Regione Emilia-Romagna (150.000 euro), nell’ambito del programma “In Emilia-Romagna c’è una vacanza per me”.