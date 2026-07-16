Rimini, inaugurato il laboratorio di orto-coltura di Lavor-Io Lab per l'inclusione lavorativa

Il progetto di Crescere Insieme Odv, sostenuto da Intesa Sanpaolo e Cesvi, ha raccolto oltre 100 mila euro per favorire percorsi di autonomia e inserimento lavorativo di persone con disabilità intellettiva

Inaugurato il nuovo laboratorio di orto-coltura realizzato grazie al progetto “Lavor-Io Lab” di Crescere Insieme Odv, grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo attraverso il Programma Formula in collaborazione con Cesvi. L’obiettivo principale è trasformare la determinazione e l'impegno di tanti ragazzi e adulti in percorsi concreti di inclusione lavorativa, accompagnandoli verso una reale autonomia.

Il progetto, selezionato da Intesa Sanpaolo nell’ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, è stato sostenuto attraverso una raccolta fondi su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per persone in difficoltà. In quattro mesi sono stati raccolti oltre 100.000 euro grazie alla generosità di cittadini, imprese e della Banca stessa, che ha partecipato attivamente contribuendo con 2 euro per ogni acquisto effettuato dai clienti di molti prodotti in modalità online.

Il progetto Lavor-Io Lab promuove l'inclusione sociale delle persone con disabilità intellettiva attraverso un approccio innovativo che unisce formazione pratica e crescita personale. L'obiettivo è ridurre le barriere psicologiche e sociali che limitano l'accesso al mondo del lavoro.

Il progetto sviluppa tre tipologie di attività complementari che creano un ambiente inclusivo e stimolante:

orticoltura (con serra e apicoltura);

biblioteca/ludoteca;

attività creative.

Ogni percorso è pensato per favorire l'autostima, il rispetto per l'ambiente e il benessere psicofisico dei partecipanti.

Nell'orto e con l'apicoltura, le persone con disabilità hanno la possibilità di potenziare le competenze manuali e relazionali, sviluppando autonomia e benessere attraverso il contatto con la natura.

La biblioteca offre spazi accoglienti per leggere, sviluppare approcci relazionali con giochi da tavolo e raccontare storie, stimolando socializzazione e condivisione inclusiva.

Nelle attività creative vengono utilizzati materiali riciclati come legno e breccia per sviluppare manualità e fantasia, promuovendo al contempo l'economia circolare e una cultura del riutilizzo.

Nel dettaglio, i fondi raccolti hanno permesso di:

adattare gli spazi ricevuti in comodato d’uso gratuito per i laboratori di orticoltura e artigianale con l’impianto idrico, elettrico e di riscaldamento e raffreddamento;

sostenere il lavoro degli educatori e degli psicologi che si occupano di seguire anche gli inserimenti lavorativi.

Il progetto coinvolge 20 persone con disabilità cognitiva di età compresa tra i 17 e i 45 anni, sia uomini sia donne provenienti principalmente dalla città di Rimini e provincia, divise in gruppi di cinque persone ciascuno.

I benefici, tuttavia, si estendono a tutta la comunità: alle famiglie, che vedono crescere l'autonomia dei propri cari; alla rete scolastica locale, coinvolta tramite visite didattiche all'Hotel del Miele; ai servizi sociali territoriali, che dispongono ora di un nuovo strumento di accompagnamento; e alle aziende private che, accogliendo i ragazzi in tirocinio, possono scoprire il valore aggiunto di una forza lavoro motivata e altamente formata. Un vero e proprio circolo virtuoso di welfare generativo per il territorio riminese.

“Dietro a questo nuovo progetto ci sono i volti, le fatiche e i sogni dei nostri ragazzi e delle loro famiglie, che ogni giorno si impegnano per costruire un futuro di vera autonomia. Lavor-Io Lab nasce prima di tutto per loro: per dare a ciascuno un'opportunità reale di esprimersi, di imparare un mestiere e di sentirsi parte attiva della società, offrendo al contempo ai genitori la serenità di vedere i propri figli camminare con le proprie gambe. Tutto questo è diventato realtà grazie a un’importante collaborazione: un ringraziamento sincero va a Intesa Sanpaolo, a Cesvi e a Eco Demolizioni, che hanno creduto nel nostro progetto e hanno scelto di camminare concretamente al nostro fianco”, dichiara Daniele Carlini, presidente di Crescere Insieme Odv.

“Il tessuto economico e sociale locale, forte e coeso, rappresenta uno dei più preziosi punti di forza del territorio e da parte nostra siamo impegnati nel sostenere le attività e iniziative di impatto sociale per le comunità locali – sottolinea Giulia Del Prete, direttrice commerciale Retail Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo –. Il sostegno a progetti come Lavor-Io Lab rappresenta la prova tangibile di come la finanza d'impatto possa farsi motore di solidarietà e inclusione sociale. Dall’avvio del nostro Programma Formula nel 2021 in Emilia-Romagna abbiamo sostenuto 12 iniziative, grazie a 1,2 milioni di euro raccolti, a favore di una crescita inclusiva che supporti la qualità della vita delle persone e delle comunità”.

“Dal 2021 il Programma Formula ci vede come partner strategico di Intesa Sanpaolo nel selezionare le migliori progettualità in tutta Italia, con l’ambizione di perseguire cambiamenti sostenibili, tesi alla costruzione attiva di un futuro sempre più inclusivo, anche per giovani e adulti con disabilità. Attraverso Formula, ad oggi sono stati sostenuti 215 progetti sui temi di emergenza e povertà; supporto sanitario e fragilità; inclusione sociale e welfare di comunità; educazione, formazione e orientamento; rigenerazione urbana e ambientale; conservazione del patrimonio culturale. Formula è la dimostrazione di come il connubio tra i mondi non profit e profit possa rispondere alle problematiche attuali, sociali e ambientali, in maniera mirata ed efficace”, aggiunge Stefano Piziali, general manager di Cesvi.

“Siamo felici di mettere a disposizione le nostre risorse e i materiali di scarto per un progetto così significativo. Questa collaborazione concretizza i principi di responsabilità sociale e sostenibilità tipici delle Società Benefit, creando un impatto duraturo su Rimini”, conclude Alberto Ticchi di Eco Demolizioni S.r.l. Benefit.

L’iniziativa rientra nell’ambito del contributo alla riduzione dei divari sociali realizzato dal Gruppo guidato da Carlo Messina a favore della crescita del Paese, un obiettivo strategico inserito nel Piano di impresa dal 2018 e sviluppato dalla struttura Intesa Sanpaolo per il Sociale.