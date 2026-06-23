Rimini, inaugurato il nuovo supermercato Despar in viale Siracusa: 28 assunzioni e focus su qualità e sostenibilità

Il punto vendita da oltre 700 mq punta su prodotti locali, innovazione dei servizi, occupazione e attenzione all’ambiente

Palloncini colorati, musica e una piccola festa partecipata dalla cittadinanza questa mattina al civico 35 in viale Siracusa a Rimini, dove è stato inaugurato il nuovo supermercato Despar.

Il taglio del nastro si è svolto alla presenza dell’assessore alle Attività Economiche Juri Magrini.

A fare gli onori di casa il direttore regionale per l’Emilia-Romagna Alessandro Urban e il Capo Area Emilia-Romagna Despar Nord Alessandro Arduini.

Il nuovo punto di vendita ha ricevuto la benedizione di Don Mathieu Malick Faye della Parrocchia Cuore Immacolato di Maria Santissima di Bellariva.

Il nuovo supermercato Despar dà occupazione a 28 persone (14 donne e 14 uomini) di cui 26 neoassunti, provenienti da Rimini, Riccione, Santarcangelo, Viserbella e Montescudo. Lo store manager che guiderà la squadra è Emanuele Chiappetta.

“Ogni volta che un’attività apre è una bella notizia per la città – sottolinea l’assessore alle attività economiche del Comune di Rimini Juri Magrini – E lo è in particolare quando, come in questo caso, è capace di generare occupazione nel territorio, oltre ad ampliare l’offerta di servizi a favore dei tanti residenti e dei turisti che frequentano la zona”.

“Siamo molto orgogliosi di arrivare nel capoluogo romagnolo. La Romagna ci vede presenti da tempo con tanti negozi gestiti da imprenditori affiliati ed è giunto il momento di affiancare a questa importante rete un punto vendita a gestione diretta con la nostra insegna Despar. - ha detto Alessandro Urban, direttore regionale Despar Nord per l’Emilia-Romagna - Un progetto che viene da lontano e che ci ha visti impegnati in un'attenta operazione urbanistica condivisa con il Comune che ci ha dato la possibilità di insediarci in una zona dove i nostri servizi erano richiesti dai residenti e dove potremo portare la nostra qualità e freschezza anche ai tanti turisti che popolano Rimini. Un negozio moderno e dal design accattivante con contenuti tutti da scoprire, dotato peraltro di ampio e comodo parcheggio interrato.

E non ci fermiamo qui perché sempre in provincia arriveremo con la nostra insegna Eurospar a San Giovanni in Marignano: giusto il tempo di preparare anche questa inaugurazione e per noi sarà una doppia gratificazione che corona l'impegno di tanti colleghi e colleghe. Non vediamo l'ora di metterci in gioco per farci apprezzare dai nostri nuovi clienti”.

“Nel progettare questo nuovo negozio abbiamo studiato scelte attente alle necessità delle famiglie e dei turisti, per una spesa orientata alla qualità dei prodotti ed alla convenienza, per poter difendere e mantenere il potere di acquisto dei nostri clienti e far trovare tutto il necessario ai cittadini del territorio di Rimini e ai turisti che frequentano le spiagge della riviera Romagnola. Il negozio è raggiungibile a piedi, in bicicletta, in auto e con la Metromare fermata Marebello: è dotato di un ampio parcheggio coperto esclusivamente riservato alla clientela, il tutto per permettere una spesa in piena comodità e sicurezza – ha spiegato Alessandro Arduini, Capo Area Emilia-Romagna – I nostri clienti possono contare su una squadra preparata ed appassionata, composta da 28 colleghi e colleghe affiancati da direttore e capi reparto di lunga esperienza nel territorio Romagnolo e che sapranno consigliare i migliori abbinamenti per una ricca colazione, un pranzo veloce, uno snack in spiaggia, un fresco aperitivo, una cena tipica.

Lo spazio è stato pianificato per far trovare tutto a portata di mano, garantendo tanta convenienza, un assortimento completo, i prodotti locali ‘Sapori del Territorio Romagnolo’, tra cui alcuni vini molto ricercati, i banchi serviti e l’accoglienza dei nostri esperti addetti alla frutta e verdura, al pane fresco, alla pizzeria calda appena sfornata, alla gastronomia, alla macelleria”.

Il format del nuovo Despar di Rimini prevede un’esperienza di spesa completa e innovativa, impreziosita dai banchi serviti per il pane fresco e i prodotti da forno, per la macelleria e per la gastronomia. Si comincia con il fresco, con la verdura e con la frutta anche in porzioni take-away già pronte al consumo, poi c’è il corner pizzeria e panetteria, il banco gastronomico e l’area pescheria: i formati a disposizione sono sia per la spesa quotidiana che per uno spuntino da portare via, sushi compreso. Verso le casse si apre, oltre ai prodotti extra food, l’area libri.

Ogni reparto è personalizzato con una grafica ad hoc e insegne chiare e visibili per orientare i percorsi di spesa e far trovare facilmente quello che il cliente cerca. Valorizzato anche l’aspetto legato alla convenienza con monitor per le offerte commerciali e una comunicazione interattiva. Le referenze totali food sono 11.000, quelle degli articoli no food 3.500.

Il supermercato di via Siracusa ha una superficie di vendita di oltre 700 metri quadrati, è dotato di 7 casse di cui 4 self. Il parcheggio privato conta 43 posti auto ed è in gestione al sistema APCOA, che consentirà una sosta comoda e sicura ai clienti.

L’innovazione sempre al servizio della sostenibilità: il nuovo supermercato di Rimini ne è un esempio concreto visto che tutte le scelte progettuali sono state fatte nell’ottica del basso consumo, dello spreco ridotto ai minimi termini, del recupero dell’energia. Alcuni esempi sono l’inserimento di “porte murali latticini” per evitare la dispersione del freddo, il riutilizzo del calore prodotto dall’impianto frigo per l’acqua calda sanitaria e un’illuminazione totalmente a led.

Da sempre al centro della ricerca e dell’attenzione di Despar Nord, anche il nuovo punto vendita di Nonantola valorizza le produzioni tipiche locali, attraverso la creazione di spazi ad hoc dedicati al marchio “Sapori del Territorio”, con cui l’azienda promuove le filiere locali e fa conoscere i molti produttori dell’area di appartenenza.

Il territorio di Rimini, e in generale quello della regione Emilia-Romagna, può contare su una rete di piccoli produttori che preservano tradizioni agricole e artigianali, trasformando materie prime locali in prodotti di alta qualità che i clienti qui potranno trovare sempre a scaffale. Per il nuovo supermercato di Rimini sono stati selezionati numerosi vini da vitigni autoctoni del territorio come il Bombino bianco, il Sangiovese e il Rebola e tra i fornitori locali ci sono: Salumificio Del Vecchio di Cesena, che da oltre cinquant'anni porta sulle tavole il gusto autentico della tradizione romagnola; Oleificio Pasquinoni da tre generazioni produttore di olio extravergine d'oliva da olive coltivate sulle colline riminesi; PassaTempo Snack di Cesena, che ha trasformato il tradizionale passatello in un prodotto che unisce creatività, gusto e tradizione locale; Azienda Agricola Cà Colonna di Ravenna con i suoi ortaggi trasformati in prodotti di alta qualità; Tenuta Sant'Aquilina di Rimini con i suoi vini prodotti seguendo i ritmi della natura e La Pizza di Claudio Ricci di Misano Adriatico, punto di riferimento nella produzione di basi per pizza e prodotti da forno fatti con Ingredienti selezionati e lavorazioni accurate.

Il nuovo Despar di Rimini da oggi è aperto tutti i giorni: dal lunedì al sabato con orario 8:30-20:00 e la domenica 9.00 20:00.