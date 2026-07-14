Rimini, inaugurato il nuovo Tuday Conad di via Dario Campana

Il punto vendita, rinnovato nel format, si estende su 180 metri quadrati e impiega dieci persone

C’era anche il Sindaco, Jamil Sadegholvaad, a tagliare il nastro del nuovo Tuday Conad di via Campana a Rimini, inaugurato martedì 14 luglio dopo il passaggio al nuovo formato. Presente anche l’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati - Conad, Luca Panzavolta. La gestione del Tuday Conad è affidata alla “Gusto e Fantasia” snc, di cui sono soci Ivan, Michela e Luca Bandini ed Elia Franchini; la medesima società gestisce anche il negozio di via Tripoli, nel quale lavorano altre 13 persone.

Situato al civico 4 di via Dario Campana, a breve distanza dal centro storico e dalla Rocca Malatestiana, il punto vendita si estende su una superficie di circa 180 metri quadrati e impiega dieci persone. Gli orari di apertura al pubblico vanno dalle 7 alle 20, dal lunedì al sabato, e dalle 8,30 alle 13 la domenica.