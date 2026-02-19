Rimini, incendio alla moschea: aperto un fascicolo. Indagini in corso

La Digos acquisisce i video. È giallo sulle cause del rogo

La Procura ha aperto un fascicolo dopo l’incendio che nella notte tra lunedì e martedì ha distrutto la tensostruttura esterna dell’Associazione Italo-kuwaitiana per le opere umanitarie, in via Norvegia. Al momento non ci sono elementi per stabilire se si tratti di dolo o di un fatto accidentale.

Il rogo è divampato intorno alle 3.30, poche ore prima dell’inizio del Ramadan. Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme evitando che si propagassero alle aree vicine. La struttura, utilizzata come luogo di preghiera durante i lavori al centro culturale, è andata completamente distrutta.

La Digos ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Secondo una prima ricostruzione, l’incendio potrebbe essere partito da uno dei generatori che alimentavano la tensostruttura, forse per un cortocircuito. Determinante sarà la relazione dei vigili del fuoco per chiarire le cause del rogo, che ha provocato danni ingenti.