Rimini, inchiesta sui Falchi: altri due vigili indagati
L’ipotesi è di favoreggiamento: avrebbero mentito per proteggere gli otto colleghi già coinvolti. Attesa la decisione sulle sospensioni
Si allarga l’inchiesta della Procura di Rimini sul nucleo Falchi della polizia locale: altri due agenti sono indagati per favoreggiamento, con l’accusa di aver fornito dichiarazioni non veritiere per proteggere otto colleghi già sotto indagine.
Al centro dell’inchiesta ci sono le presunte irregolarità durante alcuni controlli, contestate dalla Procura e respinte dagli agenti, che rivendicano la correttezza del proprio operato.
Intanto si attende la decisione della gip Raffaella Ceccarelli sulla richiesta della Procura di sospendere dagli incarichi gli otto agenti. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di falso ideologico, violenza privata, calunnia e lesioni.