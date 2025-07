Rimini, incidente mortale in via XXIII Settembre: perde la vita Domenico Fabiano

L’uomo, residente a Rimini e originario di Foggia, è deceduto dopo il trasporto in ospedale

Si chiamava Domenico Fabiano, il 48enne deceduto nella notte tra lunedì e martedì in via XXIII Settembre a Rimini. L'uomo era a bordo del suo scooter Kymco in direzione fiera quando ha perso il controllo del mezzo. Il 48enne è caduto rovinosamente a terra. Soccorso è stato portato in ospedale dove poi è deceduto. Originario della provincia di Foggia e da anni residente a Rimini, separato con due figli, per diversi anni aveva gestito un negozio a Rivabella.