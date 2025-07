Cade in scooter nella notte a Rimini e muore: tragedia in via 23 Settembre 1845

L'uomo procedeva dal centro città in direzione Fiera, quando è avvenuto il sinistro

Nella notte tra lunedì e martedì (30 giugno-1 luglio), intorno alle ore 00:20, si è verificato un incidente stradale mortale a Rimini, in Via 23 Settembre 1845. Un 48enne, residente a Rimini, ha perso la vita nel sinistro, che non ha coinvolto altri mezzi. L'uomo guidava uno scooter Kymco, percorrendo la via 23 Settembre 1845. Procedeva dal centro città in direzione Fiera quando durante il tragitto, per cause ancora da accertare e al vaglio delle forze dell'ordine, ha perso il controllo del proprio mezzo: lo scooter ha sbandato verso la parte centrale della carreggiata e il suo conducente è finito rovinosamente a terra. Il 48enne, trasportato in codice di massima gravità all’ospedale Infermi di Rimini, è deceduto nella notte.