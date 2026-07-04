Rimini, incidente sulla Grotta Rossa: auto travolge moto e scappa. Caccia al pirata della strada

Indagini in corso della Polizia Locale

Violento incidente nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 luglio sul cavalcavia della Grotta Rossa, a Rimini. Lo schianto è avvenuto intorno alle 00.30 e ha coinvolto una moto e un'auto.

Secondo una prima ricostruzione, il motociclista, un uomo di 48 anni, stava percorrendo il cavalcavia in direzione monte. L'auto, che viaggiava in senso opposto, da monte verso mare, avrebbe effettuato il sorpasso di un'altra vettura proprio lungo la discesa del cavalcavia, invadendo la corsia opposta e centrando in pieno il centauro.

Il 48enne è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni sono al vaglio dei medici.

Dopo l'impatto, il conducente dell'auto si è dato alla fuga senza prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno avviato le indagini per risalire al responsabile. Gli investigatori hanno recuperato alcuni frammenti della vettura rimasti sull'asfalto e stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per identificare il pirata della strada.