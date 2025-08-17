Rimini, incidente tra auto e moto in via Popilia: feriti soccorsi dal 118

Presenti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità

Sabato sera, 16 agosto, intorno alle ore 21, si è verificato un violento scontro tra una Bmw station wagon e una moto lungo via Popilia, proprio di fronte al parco “Italia in Miniatura”, un tratto di strada già teatro di numerosi incidenti.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 con due ambulanze e un’auto medicalizzata per prestare soccorso ai feriti. Presenti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità. Le condizioni delle persone coinvolte non sono ancora note.