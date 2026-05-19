Rimini, incontri di prevenzione contro zanzare e insetti vettori di malattie

Al via la campagna “Spuntiamola”: il 21 maggio al Circolo ACLI San Giuliano un incontro informativo su rischi sanitari e misure di protezione per i cittadini

Torna la stagione degli insetti e, con loro, pure le malattie che possono trasmettere, anche gravi. Proprio per tale ragione prendono il via gli incontri di sensibilizzazione ed educazione della popolazione dal titolo "Spuntiamola: come difendersi da zanzare e altri insetti" condotti da professionisti del Servizio Igiene e Sanità Pubblica e organizzati nell’ambito della campagna di comunicazione predisposta dal Servizio sanitario della Regione Emilia-Romagna.

Giovedì 21 maggio, alle ore 15.30, al Circolo ACLI San Giuliano di Rimini (via San Giuliano 16), è in programma un incontro informativo per illustrare le modalità di prevenzione e gli strumenti a disposizione dei cittadini, fornendo loro consigli e raccomandazioni per limitare la diffusione di zanzare (comuni e tigre) e altri insetti simili e per proteggersi dalle loro punture adottando i comportamenti corretti.

Sarà pure l’occasione per presentare anche le recenti indicazioni del Sindaco sulla lotta ai vettori (zanzara tigre in particolare) in relazione al diffondersi delle malattie virali da loro trasmesse (Dengue, Chikungunya, West Nile, Zika).

Tra le raccomandazioni da seguire quella di prevenire la proliferazione di tali insetti, evitando ristagni d’acqua e usando prodotti larvicidi, così come quella di evitare di farsi pungere, utilizzando repellenti sulla pelle e sugli abiti, spiralette e insetticidi in ambienti chiusi ma arieggiati, nel rispetto delle istruzioni riportate in etichetta. Inoltre, prima di partire per un viaggio all’estero, è opportuno informarsi dalla propria Ausl sui rischi sanitari del Paese di destinazione.

Ulteriori approfondimenti e informazioni sono disponibili sul sito di riferimento https://www.zanzaratigreonline.it . Inoltre, è possibile telefonare al numero verde gratuito del Servizio sanitario regionale: 800 033 033.