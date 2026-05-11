Rimini, incontro pubblico sulla proposta di legge per una Difesa Civile non armata e nonviolenta

Alla CGIL la presentazione del progetto e l’avvio della raccolta firme per istituire un Dipartimento alternativo alla difesa militare

A Rimini è in programma un incontro pubblico dedicato alla proposta di legge di iniziativa popolare per l’istituzione di un Dipartimento della Difesa Civile non armata e nonviolenta.

L’iniziativa, depositata presso la Corte di Cassazione, prevede la raccolta di almeno 50.000 firme da presentare in Parlamento entro settembre 2026.

Durante l’incontro verranno illustrati i contenuti della proposta e le modalità di adesione alla campagna di raccolta firme, aperta a associazioni, gruppi e cittadini interessati.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 13 maggio alle ore 21 presso la sede CGIL di via Marzabotto 32. Relatore sarà Pasquale Pugliese, membro di Rete Pace regionale ed ex segretario nazionale del Movimento Nonviolento.

Per la sottoscrizione della proposta durante la serata sarà necessario presentarsi con SPID o Carta d’Identità Elettronica.

Aderenti a Rete Pace Rimini:

ACLI Rimini, AGESCI Zona di Rimini, ANPI Provinciale Rimini, ANPI Sezione Rimini, ARCI Romagna Cesena Rimini APS, Associazione Papa Giovanni XXIII, AUSER Rimini, CGIL Rimini, Operazione Colomba, Coordinamento Democrazia Costituzionale Rimini, EducAid, Emergency Gruppo di Rimini, Federconsumatori Rimini, Il Borgo della Pace, Istituto di Scienze dell'Uomo Rimini, ITACA, Libera Rimini, Libertà e Giustizia Rimini, Manifesto Contro l'Odio e l'Ignoranza, Pacha Mama, Socie e soci Rimini/San Marino Banca Etica