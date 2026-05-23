Rimini, incontro sul voto femminile e la democrazia: confronto su astensionismo e partecipazione

Mercoledì 27 maggio alla Cineteca comunale un dibattito promosso da SPI CGIL e CGIL Rimini per l’80° anniversario del primo suffragio femminile in Italia

In occasione dell’ottantesimo anniversario del primo suffragio femminile in Italia, il Coordinamento Donne SPI CGIL di Rimini, in collaborazione con la CGIL Rimini e all'interno della cornice dello spazio culturale "Il posto delle fragole", promuove un importante momento di riflessione e dibattito aperto alla cittadinanza. L’appuntamento si terrà mercoledì 27 maggio alle ore 17:00 presso la Cineteca Comunale di Rimini, in via Gambalunga 27. L’iniziativa intende affrontare i nodi della democrazia elettiva contemporanea, l'allarmante fenomeno dell'astensionismo e le nuove forme di partecipazione politica, traendo profonda ispirazione ed elementi di analisi dall’esperienza pionieristica di Anna Maria Mozzoni.

Il legame tra la crisi odierna della rappresentanza e le prime storiche rivendicazioni democratiche trova infatti una sintesi ideale nel profilo della Mozzoni, una delle voci più lucide, radicali eppure troppo spesso dimenticate del panorama emancipazionista ottocentesco italiano. L'evento intende dimostrare come le risposte alle sfide democratiche attuali possano essere ricercate ripartendo proprio da quelle storiche battaglie verbali e scritte, volte all'equiparazione totale della donna alla figura maschile.

Il profilo di Anna Maria Mozzoni: una battaglia per tutte le donne

Originaria della Lombardia e cresciuta in un retroterra culturale spiccatamente progressista, Anna Maria Mozzoni visse con profonda delusione le vicende e gli esiti dell'unificazione italiana. Di fronte a un neonato Stato unitario che restava strutturalmente ancorato a consuetudini e mentalità che lei stessa non esitava a definire "medievali", la Mozzoni scelse la via dell'impegno instancabile. Fino all'ultimo momento della sua esistenza si dimostrò un'osservatrice acuta e inflessibile della realtà della sua epoca, esemplificando come la tenacia e l’impegno intellettuale non siano mai vani se supportati dalle armi fondamentali dell’istruzione, della cultura e dell’ascolto. La Mozzoni dispiegò per tutta la vita le proprie energie con un obiettivo preciso: aiutare la donna a prendere piena coscienza di se stessa, del proprio valore sociale e della propria individualità, sia all'interno delle mura domestiche sia nella società civile.

Il programma dell'iniziativa

Il dibattito di mercoledì 27 maggio intende rimettere al centro l'eredità di questa visione, offrendo una piattaforma di dialogo per discutere di astensionismo e nuove forme di cittadinanza attiva.

L'evento sarà introdotto e presentato da Milena Benvenuti – Coordinatrice Donne SPI CGIL Rimini e vedrà susseguirsi gli interventi di Emma Petitti – Consigliera Regionale dell'Emilia-Romagna, Sara Alice Ceccarelli – Giornalista, Irina Imola – Docente di Storia e Filosofia presso il Liceo "G. Cesare - M. Valgimigli" e Francesca Lilla Parco – Segretaria Generale della CGIL di Rimini

L'incontro è completamente aperto alla città, alle associazioni e agli organi di informazione. Al termine del dibattito, per favorire ulteriormente il confronto informale, lo scambio di idee e la socialità tra i partecipanti, verrà offerta a tutti i presenti una piccola merenda.